Le quartier fait peau neuve

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

Les voies d’accès à la cité 1er Novembre d’El Esnam, commune située à 13Km au Sud-est de la wilaya de Bouira, ont enfin été bitumées, au grand soulagement des habitants.

Pour rappel, l’aménagement de ce quartier était revendiqué depuis des années par les résidents, qui ont sollicité les élus locaux pour inscrire une opération au profit de leur quartier. Les mêmes habitants avaient, à plusieurs reprises investis la rue pour se faire entendre. Il faut dire qu’ils souffraient depuis plus de trois ans à cause du piteux état des routes. Durant les temps secs, le quartier souffrait de la poussière que soulèvent les automobilistes de passage et autres engins de transport. En hiver, et plus particulièrement ces jours jours-ci avec le retour des précipitations, le quartier est plongé dans la boue et les résidents ont des difficultés à circuler. «Ce qui a le plus compliqué la situation au début, c’était l'entreprise qui avait entamé les travaux de gaz naturel. De ce fait, nous avons fait des pieds et des mains pour arracher son bitumage en béton bitumineux (tapis). D'ailleurs, nous avons même fermé la RN5 à plusieurs reprises», confiera Azzedine, un habitant dudit quartier. Maintenant, c'est un soulagement aussi bien pour les habitants que pour les responsables locaux. À ce sujet, Smail Âagoune, adjoint au maire d’El-Esnam dira : «L’entreprise a achevé les travaux au début de la semaine passée. L'opération a un peu traîné mais ce n'était guère de notre faute, parce qu'on ne devait pas bitumer la route, du moment que l'entreprise chargée du raccordement au gaz n'avait pas encore parachevé ses travaux. Ajouter à cela, d’autres aléas qui ont jugulé le projet du bitumage». Par ailleurs, il faut dire que si sur ce plan, les habitants de la susmentionnée cité sont soulagés, il n'en est pas de même pour les habitants et exploitants agricoles de D’hous, une localité sise au nord de la commune d’El Esnam. Dans cette localité, l’axe routier la reliant au chef-lieu communal est très détérioré depuis plus d’une année. Il suscite encore et toujours colère et indignation des automobiles. À ceci les autorités locales promettent de remédier prochainement, en inscrivant une opération de réhabilitation.

Aziz C