L'opération des circoncisions lancée !

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

La traditionnelle opération de circoncision collective, au profit des enfants issus de familles nécessiteuses, programmée chaque année au niveau de l'hôpital Kaci Yahia de M'chedallah a démarrée dimanche dernier, avec une vingtaine d'enfants de la commune d'Ahnif, qui ont été circoncis dans une ambiance de fête comme à l’accoutumée.

Cette opération, qui s'étale sur une dizaine de jours soit du 04 au 13 juin, verra ainsi pas moins d'une centaine d'enfants de familles nécessiteuses bénéficier de cette action de solidarité. Celle-ci est organisée en collaboration avec les services de la l’action sociale (DAS), de la wilaya de Bouira et de sept (07) communes, soit les six municipalités de la daïra de M'chedallah, ajoutées à la commune d'EL Adjiba. Dans ce programme détaillé, nous retrouvons la commune d'Ath Mansour avec une liste de 12 enfants, celle de M'chedallah avec 20 enfants, Chorfa avec une autre vingtaine, Saharidj avec 15, El Adjiba avec 11 et enfin Aghbalou avec 20 enfants. Nous apprenons sur place que le Croissant Rouge (CRA) a, de son coté, dressé une liste d'une dizaine d'enfants. Pour mener à terme cette opération de bienfaisance, l'EPH de M’chedallah a dégagé une équipe composée d'un chirurgien, un médecin généraliste, trois paramédicaux et six aides-soignants, qui interviendront sur trois tables d'opérations installées dans une salle du rez-de-chaussée, spécialement aménagée à cet effet. Il convient de signaler que pour chaque enfant, la DAS a offert une tenue traditionnelle spéciale circoncision, et les APC un lot de denrées alimentaires composé de viande, d'œufs et des pâtes. Il est utile de noter que 1000 enfants issus de milieux défavorisés sont concernés par ces opérations de circoncisions à travers la wilaya de Bouira. C’est du moins ce qu’avait annoncé récemment la directrice de l’action sociale (DAS) de la wilaya de Bouira Mme Harkat lors d’un conseil de wilaya consacré au volet solidarité durant le mois de ramadhan. À cette occasion, le wali de Bouira, Mouloud Cherifi, a suggéré que les services de la santé (DSP) s’occupent de l’achat des kits médicaux nécessaires à cette opération. Ainsi et selon le premier magistrat de la wilaya, la DAS économisera de l’argent qui servira à l’achat de couffins alimentaires.

Oulaid Soualah