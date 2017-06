La voirie de la mairie a-t-elle failli ?

Par DDK | Il ya 32 minutes | 77 lecture(s)

Le problème d'évacuation des eaux pluviales dans la commune d'Ath Mansour, revient de façon récurrente à chaque forte précipitation, qui voit les rues de cette localité inondées par des torrents boueux.

C'est le cas notamment de la journée de dimanche dernier, qui a enregistré une pluie diluvienne à partir de 17h, laquelle s'est poursuivie dans la soirée. L'ondée a provoqué la submersion des rues des différentes localités situées dans cette municipalité, où le système d'évacuation des eaux pluviales n'est pas encore généralisé, au grand dam des habitants. Le cas du chef-lieu communal d'Ath Mansour est le plus édifiant. La RN5 qui passe par cette localité a été inondée par des torrents qui se déversaient à flots sur la chaussée. De part et d'autre de cette route, très dense en circulation, les caniveaux et avaloirs brillent par leur absence à plusieurs endroits, surtout à la sortie est de la localité. Les eaux pluviales, n'étant pas évacuées, stagnent sur les accotements de cette route en formant de gigantesques mares d'eau qui débordent sur la route, en gênant énormément la circulation automobile et piétonnière. Les quelques caniveaux existants sur les bas-côtés de la RN5, notamment près du siège de l'APC, ne pouvaient pas hélas évacuer toutes les eaux des pluies, car ils ne sont pas assez profonds et adaptés pour absorber toutes les eaux qui déferlent sur la chaussée. «C'est toujours le même scénario qui se reproduit à chaque tombée de la pluie! Si celle-ci est dense alors nous subissons des inondations et des submersions par les eaux, qui peuvent atteindre nos habitations et nos commerces. Comme le village de Taourirt est surmonté d'une colline habitée, alors toutes les eaux des pluies dévalent de cette colline pour inonder la partie basse d'où passe la RN5. Il faudra vraiment l'implantation d'un système d'évacuation des eaux pluviales efficace, pour atténuer ce problème» préconise un habitant de Taourirt.

Y. Samir.