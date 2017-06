Inondations et désagréments

Par DDK | Il ya 32 minutes | 74 lecture(s)

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la wilaya de Bouira ces dernières 72 heures ont provoqué des inondations dans plusieurs quartiers du centre ville de Bouira.

En effet, au quartier des 140 logements, les eaux pluviales ont inondé plusieurs immeubles dimanche après-midi. Certaines artères du centre ville à l’image du boulevard des frères Bousendallah, à hauteur de la cour de justice, et celui reliant le rond-point Cevital à la cité Ainouche Hdjila ont été submergées par les eaux pluviales. Ce qui a provoqué des difficultés de circulation et d’énormes bouchons. Lundi dernier encore, il a suffit d’un quart d’heure pour que la flotte inonde certaines artères du centre-ville. À hauteur du rond-point Cevital, les lieux ont été transformés en une véritable piscine en raison de l’obstruction d’un important avaloir. Résultat : le trafic routier a été fortement perturbé. Il faut préciser que plusieurs points noirs sont recensés à travers la ville de Bouira, et répertoriés comme étant des endroits inondables. Celui situé près de la cour de justice de Bouira reste le plus important. Lors de l’examen du plan contre les inondations il y a de cela quelques mois, le wali Cherifi avait préconisé le lancement d’une étude technique, pour revoir le dimensionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales près de la cour de justice. D’autres points noirs exigent une prise en charge, pour éviter les inondations à répétions. En attendant cela, il est souhaitable de procéder au curage et au nettoiement des avaloirs en permanence. Une mission qui incombe à l’ONA, dont le directeur nous confiait il y a quelques temps que ses équipes font de leur mieux, mais la tache est loin d’être aisée car sans l’implication des services communaux et l’éveil citoyen, toute action est vouée à l’échec.

D M.