287 millions de DA débloqués

Par DDK | Il ya 32 minutes | 72 lecture(s)

La baisse sensible des ressources financières du pays, dans le sillage de la chute des prix du pétrole, a plongé le secteur du BTP dans une crise sans précédent.

Dans la wilaya de Bouira, l’on a enregistré beaucoup de retards dans le paiement de situations de travaux, réalisés dans le cadre des différents programmes du logement. Cette situation a mis à mal la trésorerie des entreprises chargées de la réalisation, et a aussi induit des retards dans l’avancement des chantiers. Chez beaucoup d’entrepreneurs, la situation devenait intenable, à tel point que certains ont carrément menacé de mettre la clef sous la porte. Un de ces entrepreneurs évoquait des situations impayées de plusieurs milliards de centimes. À chaque visite du wali sur les chantiers du logement, le retard dans le paiement des situations était évoqué par les entrepreneurs. Au mois de mai dernier, lors d’une inspection des chantiers du logement dans la ville de Bouira, une dizaine d’entrepreneurs sont revenus à la charge pour interpeller encore une fois le wali sur ce problème.

42 situations concernées

Dans sa réponse, le responsable s’est engagé à payer toutes les situations, et ce, au fur et à mesure de l’allocation de crédits à la wilaya. Nous apprenons cette semaine auprès de la cellule de communication de la wilaya, qu’un complément de crédits d’un montant de plus de 287 millions de dinars de paiement a été alloué à la wilaya. Ces crédits, indique le communiqué, sont destinés au règlement de 42 situations de travaux de la formule sociale (LPL) en instance à la date du 30 mai 2017. Par ailleurs, la même source fait savoir qu’il reste uniquement trois (03) situations en instante. Des situations reçues le 31 mai dernier, et d’un montant de plus de 36 millions de dinars.

Djamel M.