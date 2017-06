Que de manques à Ighzer Oumeziav !

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

L'état du réseau routier qui parcourt la commune d'Ahnif, située à 40 kms à l'Est de Bouira, "laisse à désirer" de l'avis des habitants. Ce problème s'accentue surtout dans les villages reclus et isolés, où les chemins qui y mènent se trouvent dans un état de vétusté et de délabrement avancé. À la tombée de la pluie, ces accès se transforment en bourbiers inextricables, et la circulation automobile devient laborieuse à cause des eaux pluviales et de la boue. Le cas du village d'Ighzer Oumeziav, situé à près de 20 kms au sud du chef-lieu de la commune d’Ahnif est plus qu'édifiant. Peuplé par environ 500 habitants, ce village à vocation agropastorale, est desservit par le CW11, qui fait la jonction entre la RN5 et le CW24 qui traverse la commune voisine d'Ath Leksar. Ainsi, la section du CW11 qui dessert le village d'Ighzer Oumeziav se trouve en proie à la dégradation, avec une couche du bitume usée, parcourue par des ornières oblongues, des crevasses en treillis et des nids-de-poule. La circulation au niveau de cette partie du CW11 devient difficile, à cause de son étroitesse et de l'état peu reluisant de la chaussée. Pour leur part, les accès internes de ce village, ne sont pas mieux lotis, puisqu'ils ne sont pas réhabilités. À la tombée de la pluie, il n'est pas aisé aux habitants de se déplacer d'un endroit à l'autre à cause de l'état lamentable des accès internes, qui se trouvent à chaque fois envahis par la boue et les flaques d'eau. Cette situation accentue l'isolement de ce village, situé aux confins de la commune d'Ath Rached. Enfin, il conviendrait de souligner que le village d'Ighzer Oumeziav enregistre d'autres insuffisances flagrantes en matière d'aménagement urbain, comme l'assainissement et les commodités de vie telles que l'eau potable, l’électricité et le gaz de ville.