Un fort engouement des donneurs à l'EPH Kaci Yahia

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Comme à l'accoutumée, la banque du sang relevant de l'hôpital KACI Yahia de M'chedallah a organisé une opération de collecte de sang spéciale ramadan, dans la soirée de mercredi passé après la rupture du jeune. L’opération a été lancée dans le but de renflouer ses stocks, et éventuellement secourir les autres structures de la santé hors circonscription. Une opération qui a enregistré un engouement assez remarquable des donneurs, qui ont afflué de plusieurs communes telles que Aghbalou, Ath Mansour, Ahnif en plus de ceux de la commune de M'chedallah, et durant laquelle pas moins de 30 sachets ont été collectés rien que pour cette soirée. La collecte de sang se renouvellera durant ce mois du carême, notamment durant la journée internationale du sang qui coïncide avec la journée du 14 juin, cela en fonction des capacités de stockage de cette banque du sang qui n'a jamais été en rupture, et ce grâce à la mobilisation de son staff médical composé d'un médecin chef du service, de deux (02) infirmières priseuses, et deux (02) laborantins. Il faut signaler que des appels aux dons de sang ont été lancés depuis le début du mois de ramadhan à travers les quatre coins de la daïra de M’Chedallah. Cette campagne, entreprise en étroite collaboration avec les associations caritatives a été largement relayée grâce aux affiches placardées un peu partout à traves les villages de la daïra.