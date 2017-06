Tournoi à la mémoire d’anciens joueurs

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Dans chaque localité de la région de M’chedallah, la classe juvénile a arrêté un programme d'activités et de loisirs spécial ramadan. Les dits programmes se déroulent soit de nuit, soit durant les après-midis après les horaires officiels du travail, et ce, pour permettre au maximum de citoyens d'en profiter. C'est le cas à M'Chedallah, où des jeunes bénévoles, adhérents du mouvement associatif de cette municipalité, amoureux de sport et amateurs de ballon rond ont organisé un tournoi de football, dédié à la mémoire des jeunes footballeurs décédés de cette commune. Pour les besoins de cette activité sportive, qui s'étale sur 15 jours à partir du 30 mai, ces bénévoles ont fait appel aux équipes et clubs locaux, dont nous citerons les équipes de M'chedallah Sahel, Olympique Raffour, Thamourt Ouzemour, Ath Yevrahim… pour des rencontres qui sont abritées par le stade matico de la nouvelle-ville, et dont la finale est prévue pour le 18 juin après-midi. L'activité sera clôturée par une cérémonie de remise de trophées aux joueurs et de cadeaux honorifiques aux familles des sportifs disparus. Pour l'encadrement de cette activité, les jeunes bénévoles se sont organisés en commissions de coordination et d'orientation, une commission des relations extérieures et une autre de la sécurité du stade, un secrétariat et enfin une commission d'arbitrage. Pour les moyens financiers, ils ont fait appel aux citoyens bienfaiteurs, qui n'ont pas hésité à apporter leur contribution pour la réussite de ce tournoi, qui attire chaque après-midi une foule nombreuse qui vient supporter les diverses équipes engagées. Ce qui a créé une animation particulière et une ambiance de fête durant ces journées du ramadan.