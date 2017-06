Les aménagements du stade en chantier

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Les chantiers se multiplient autour du stade de Raffour. Les travaux vont bon train au grand soulagement de la masse juvénile, qui se réjouit d’une telle avancée en attendant la réception du chantier.

Comme promis par le wali de Bouira, Mouloud Cherifi, lors de son déplacement à Raffour dans la commune de M’chedallah, qui remonte au début de l'année en cours, le stade de Raffour a bénéficié d'une importante enveloppe financière -qui frôle les trois (03) milliards de centimes- pour son aménagement. En effet, certains travaux d’aménagement lancés depuis trois mois sont en voie d’achèvement, d’autres sont sur le point d’être lancés. S’agissant de la pose du gazon et de la clôture, leur dossier est finalisé, et l'entreprise de réalisation retenue lancera les travaux dés la fin du ramadan. La deuxième opération inscrite, celle de l'éclairage, est menée à terme, et il ne reste que l'installation d'un compteur et le branchement au réseau électrique de distribution pour la mise en service. Les travaux sur les deux vestiaires sont en voie d’achèvement avec équipements complets inclus. En parallèle, et comme l'a ordonné le chef de l’exécutif, d'autres travaux de restauration ont été menés au niveau de la salle omnisports mitoyenne du stade, à savoir le remplacement des vitres en verre de l'alignement des vasistas par des vitres en plexiglas pour éviter des accidents, l'installation de l'éclairage intérieur et extérieur, et enfin le ravalement des façades. Ces derniers travaux ont été d’ores et déjà achevés.