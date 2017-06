Extension et réfection en vue

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Le problème de vétusté et parfois d’absence partielle du réseau AEP au village Agouilal, relevant de la commune d’El-Adjiba, à 21 km à l’Est de Bouira, est sur le point de trouver son épilogue, apprend-on de source locale.

En effet, à Agouilal, le développement du tissu urbain à la faveur de la réalisation de nombreuses constructions a nécessité une extension du réseau AEP, pour pouvoir raccorder toutes les nouvelles habitations à cette commodité essentielle. Il y a aussi la rénovation des conduites vétustes qui pose un sérieux problème. De ce fait, un projet a été inscrit par les autorités locales depuis le début de l’année en cours pour prendre en charge ces deux carences, à savoir l’extension du réseau AEP et la réfection des conduites vétustes. Tant attendu par les habitants du village et les exploitants agricoles, le projet en question sera lancé dans les tous prochains jours, selon une source locale. Ce faisant, les habitants vont enfin pouvoir en finir avec le manque d’eau, lequel est pour le moins harassant, sachant que d’autres maisons du même faubourg, qui ne sont toujours pas raccordées, le seront par les services chargés de la réalisation des travaux en question. «La pénurie d'eau potable s'accentue, comme à l'accoutumée, pendant la saison estivale. Malheureusement, même les conduites d’AEP sont vétustes. On espère qu’avec ce nouveau projet le problème du manque d’eau auquel nous sommes confrontés sera réglé», confie Ali, un habitant d’Agouilal. Par ailleurs, le problème d’aménagement se pose toujours avec acuité au niveau de plusieurs quartiers, dont la cité du sud, où des travaux de réhabilitation sont à l’arrêt depuis plus de trois mois et rien n’augure d’un prochain démarrage desdits travaux. Au sujet de ce projet à l’arrêt, les autorités locales rassurent quant à la relance des travaux de réalisation. Les services de la municipalité attendent juste un ordre de service (ODS) pour pouvoir relancer le chantier.

Aziz C.