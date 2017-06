Des explosions de mines créent la panique

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Le week-end dernier a été particulièrement éprouvant pour les habitants de la commune d'Ath Mansour, à 40 km au Sud-est du chef-lieu de wilaya.

C’était la panique à cause de ce qui s’avérera par la suite une série d’explosions de mines effectuée par une exploitation de carrière d'agrégat, implantée à une dizaine de kilomètres de la localité. En effet, une série de détonations assourdissantes a été entendue à plusieurs kilomètres à la ronde, jeudi dernier, en mettant les habitants dans tous leurs états. Ces explosions de mines ont provoqué des ondes de chocs qui ont fortement secoué les habitations dans cette localité et même celles situées dans les communes voisines comme Ath Sidi Brahim (Bordj Bou Arreridj) et Boudjellil (Béjaïa). Avec la persistance des tirs, une dizaine environ, à des intervalles de quelques minutes, les habitants inquiets ont exprimé leur mécontentement et courroux devant cet état de fait, en condamnant ces actions dont les initiateurs ne mesurent apparemment pas les retombées et les conséquences désastreuses sur les bâtisses, l'environnement et l'atmosphère. «Ces explosions vont finir par faire tomber nos maisons sur nos têtes. Le problème c'est qu'il y a eu plusieurs explosions, une dizaine environ, à des intervalles allant de 10 minutes à une demi-heure. Faut-il voir comment nos habitations sont ébranlées par ces détonations apocalyptiques. Le toit de ma maison manquait à céder devant la puissance des tirs, alors que les murs et les fondations sont fortement secoués. Il faudra que cela cesse !» tempête un habitant de Taourirt. «Beaucoup d'habitations sont fissurées à cause de ces explosions, sans parler de la poussière, la panique provoquée par les mines et les maladies respiratoires qui ont littéralement explosées chez nous», ajoute un autre citoyen. Les carrières d'agrégats implantées au piémont d’Adrar Seggane, à l'Est d'Ath Mansour, utilisent les explosifs pour briser les couches rocheuses afin d'exploiter l'agrégat, mais il se trouve que ce procédé entraîne avec lui de multiples désagréments à l'environnement et aux habitants.

Y. Samir