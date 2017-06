L'habitat rural, un franc succès, mais…

Par DDK | Il ya 1 heure | 82 lecture(s)

L'aide à l'habitat rural connaît un franc succès depuis son lancement dans la commune rurale de Chorfa, à 50 kms à l'Est de Bouira.

En effet, plus de 1 000 unités ont été réalisées depuis le lancement de cette aide dans cette municipalité située à l'arrière-pays de la vallée de la Soummam. L'aide octroyée par le Fonal (Fonds national d'aide au logement), connaît un engouement particulier de la part des habitants et des jeunes, notamment. «Grâce à cette aide précieuse, j'ai pu construire ma maison et me marier», affirme, avec béatitude, un jeune de Chorfa-centre. Toutefois, ce qui a aidé cette formule sociale à se développer c'est la disponibilité des terrains relevant du domaine familial. Disposer d'un lopin de terre de nos jours a son pesant d'or. En conséquence à cela, des centaines de maisons construites dans le cadre de l'aide à l'habitat rural ont vu le jour dans les différents vergers que compte cette commune. Néanmoins, même si le Fonal est perçu comme une bouffée d'oxygène par les ménages, en ce sens qu'il leur permet d'avoir un toit décent au lieu de vivre dans des taudis et autres masures à attendre un hypothétique logement, social ou autre, il n'en demeure pas moins que la non-rationalisation de la construction est pointée du doigt localement. Effectivement, les habitations dans le cadre de l'habitat rural poussent comme des champignons à tout bout de champs, en "brassant" des terres agricoles arables. «C'est vrai que l'aide à l'habitat rural est cruciale pour les habitants qui n'ont pas les moyens de se permettre des logements, mais force est de constater que cette formule connaît une certaine anarchie car les constructions sont érigées sur des terres agricoles. Et cela, le Fonal ne l'interdit pas, d'où le problème. La rationalisation des constructions est à souhaiter dans ce cas-là pour éviter que le béton n'emporte tout sur son passage», préconise un habitant de Chorfa. Il importe de souligner que de 2005 à nos jours, la wilaya de Bouira a bénéficié de près de 48 944 logements ruraux. De tous les segments de logements attribués ces dernières années, c’est la formule d’aide à l’habitat rural qui s’est taillée la part du lion. Au total, près de 43 464 unités sont d’ores et déjà achevées, 4 623 sont en cours de réalisation et 860 non encore lancées. Selon les services du logement, en 2017, l’objectif est de lancer le quota restant et la réception de 4 000 autres nouvelles unités de la formule rurale.

Y. Samir