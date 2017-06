La route entièrement dégradée

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

L’unique voie d’accès à D’hous, localité du nord d’El-Esnam sise à 13 km au Sud-est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, est entièrement dégradée au niveau de plusieurs endroits.

En effet, des cratères sont visibles principalement à l’entrée Ouest de ladite localité. Cet état de fait est dû, non seulement, à la qualité du sol, mais surtout aux récentes précipitations ayant empirés son état, lequel présentait déjà des défaillances. Situation qui pénalise les villageois de la localité et les exploitants agricoles qui n’ont de cesse de demander sa réhabilitation. La dégradation de cet axe routier est aussi due au fait qu’il est emprunté notamment par des tracteurs de gros tonnage qui se rendent dans les pépinières éloignées ou celles qui longent ladite route. «Nous faisons face à une route très dégradée depuis trois ans, et à certains endroits elle est très réduite. Nous interpellons les autorités pour qu’ils interviennent et la prennent en charge, car la circulation est presque impossible», dira Mehdi, un aviculteur de la localité de D’hous. «Cette route est l’unique voie pour aller à ma pépinière, mais les obstacles que l’on y trouve sont très agaçants. Tantôt c’est un rétrécissement, tantôt c’est une dénivellation, c’est insupportable», regrettera, pour sa part, un vieux agriculteur rencontré sur les lieux. En plus de tous ces désagréments auxquels ils sont confrontés, les usagers de cette route se plaignent de l’inexistence d’ouvrages d’évacuation des eaux pluviales. Un manque qui a accéléré la dégradation de la chaussée. Ces habitants prennent leur mal en patience, particulièrement durant la saison hivernale caractérisée par la formation d’étangs longs et profonds qui peuvent s’avérer dangereux. Du coup, ils sont contraints de circuler à très faible allure dès qu’ils abordent cette route qui se trouve dans, pour le moins, piteux et harassant. À ce sujet, les autorités municipales promettent d’y remédier dans les brefs délais. De facto, les habitants doivent encore faire le pied de grue jusqu’à la concrétisation du projet promis par les responsables locaux. Il y a lieu de noter que le réseau routier au niveau de différents quartiers de la même commune, dont la cité Slimane Bouchelkia dite Le camp ou encore la cité du Premier novembre, a été entièrement réhabilité, contribuant ainsi à l’amélioration du cadre de vie des populations.

Aziz C.