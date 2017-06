Une étrange maladie s'attaque aux pins d'Alep

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

Une étrange maladie s'est manifestée depuis le début de l'année en cours sur une très large surface forestière d'Achaivou, entre M'Chedallah et Saharidj, et se propage rapidement.

C'est une étrange maladie épidémique à l'origine d'un assèchement rapide des arbres atteints, visible le long du tronçon de la RN30 qui traverse cette forêt composée en majorité de vastes pépinières de pins d'Alep (Taydha en kabyle) et diverses espèces dites de sous bois composés de luxuriants buissons touffus. Il convient de souligner que cette épidémie s'attaque aux arbres adultes, en pleine période de floraison, et n’apparaît pas sur les jeunes pins. A l'heure actuelle, ce sont quelque cent (100) hectares qui sont infectés entre la sortie nord de la ville de M'Chedallah et le lieudit Ighil Gehia. Elle progresse rapidement et se propage sur les flancs sud de la colline d'Achaivou. Ce même endroit a été aussi infesté par la chenille processionnelle qui a procédé a la nidification sur les branches des pins d'Alep qu'elle a décoré comme des arbres de noël avec leur pelotes blanchâtres faites de files de soie. Il faut agir vite pour éviter une véritable catastrophe écologique si par malheur cette épidémie viendrait à exterminer les vastes superficies de pins d'Alep qui composent 80 % du tissu végétal des forêts des daïras de M'Chedallah et Béchloul. Jamais de mémoire des citoyens de la région une telle maladie ne s'est manifestée dans ces forêts avec une telle ampleur et qui est sujet à l’inquiétude dans le cas où elle ne viendrait pas à être stoppée. Reste à espérer qu'elle ne va pas contaminer les arbres fruitiers tel que l'olivier qui constitue l'unique richesse de la région. Un cas sur lequel doivent se pencher en toute urgence les nombreux services concernés tel que celui des forêts, de l’agriculture, de l'environnement et à moindre degré le parc national du Djurdjura (PND).

Oulaid Soualah