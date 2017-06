Le marché informel refait surface

Par DDK | Il ya 13 minutes | 4 lecture(s)

Le commerce informel a considérablement reculé ces derniers mois dans la wilaya de Bouira, à la faveur du lancement d’une vaste opération d’éradication ciblant les sites du marché illégal.

Toutefois, à El-Adjiba, commune sise à 21Km à l’Est du chef-lieu, le phénomène subsiste toujours, particulièrement aux abords des routes, dont la RN5 transitant par ladite commune. En effet, les forces de l’ordre avaient chassé les marchands fraudeurs ambulants, qui occupaient les accotements des routes et une partie de la chaussée de la RN5. Ces marchands ne laissaient que très peu d’espaces aux automobilistes, et leurs activités engendraient souvent des bouchons et des difficultés de circulation. Ces marchands de fruits et légumes ont réinvesti les lieux en toute impunité depuis le début du mois en cours. En tout cas, c'est ce que nous avons constaté dernièrement au niveau du centre-ville d’El-Adjiba. Pour certains vendeurs rencontrés sur les lieux, ce réinvestissement du site était prévisible. Selon eux, cette activité pourtant illégale est leur seul et unique moyen de gagner leur pain. Ils se disent aussi «révoltés» de l’inexistence d’un vrai marché couvert dans la commune, où ils pourraient exercer en toute conformité avec la loi leur métier. «Nous sommes contraints de recourir à cette sorte de vente bien qu’elle soit informelle, car c’est notre seul moyen de garantir notre pitance quotidienne et de subvenir à nos besoins», nous a confié Malik, un jeune vendeur au chômage depuis cinq ans. Pour rappel, les marchands fraudeurs qui occupaient régulièrement la RN5, à la sortie Est de Bouira en direction d’El-Esnam, ont réinvesti eux aussi les accotements et une bonne partie de la chaussée depuis peu, sachant que les services de la gendarmerie les ont chassés depuis le mois d’avril dernier. À l’est de la wilaya, dans les localités et de Chorfa plus précisément, les abords de la RN 15 grouillent de marchands de l’informel. À Chorfa, le marché informel a pris de l’ampleur puisque les marchands ont squatté d’autres espaces à la sortie de la localité en allant vers Raffour. En effet, depuis plusieurs semaines déjà, des dizaines d’étals de fruits et légumes sont érigés aux abords de la RN 15. Conséquence : des bouchons ont tendance à se former à hauteur de ce marché informel. Il faut signaler que le site de Chorfa avait enregistré une opération coup de poing menée par les services de la gendarmerie il y a près d’une année. Mais aussitôt, ce marché a refait surface.

Aziz C.