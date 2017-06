Aménagement urbain à la cité Hai-el-badr

Par DDK | Il ya 14 minutes | 4 lecture(s)

L’ancien quartier de la cité Hai-El-Badr fait sa mue, et offre un tout nouveau visage. En effet, des travaux d’aménagement sont lancés au niveau de ce secteur de la ville de Kadiria, transformant du coup l’image du quartier.

Les travaux d’assainissement sont actuellement en cours de réalisation. Cependant, avec le mois sacré de Ramadhan, la cadence des travaux a régressé comparativement aux mois passés. Une fois cette opération achevée, l’entreprise chargée des travaux entamera les travaux de réhabilitation des voies secondaires de la cité. Les zones dont les travaux sont achevés connaissent la pose des bordures. Pour rappel, la même opération a été effectuée au niveau du marché, des locaux commerciaux et de la piscine semi-olympique ainsi que la route desservant le lycée et le nouveau quartier de la cité Hai-el-badr. Mais les autorités devront prévoir des travaux d’aménagement et de réhabilitation de la route allant de la polyclinique vers le stade communal et la cité Hai-el-badr. Signalons que Hai-el-badr est le plus beau quartier de la ville de Kadiria. Les habitants ont aménagé des espaces verts, entretiennent le jardin implanté à côté du terrain de proximité. À la fin des travaux, la cité prendra un autre visage, plus gracieux encore. Les habitants, par civisme, travaillent pour préserver les milieux et lanceront d’autres plantations d’arbustes comme à l’accoutumée. Cependant, cela ne suffit pas et les élus locaux devront aussi collaborer, en mettant à la disposition des citoyens les moyens nécessaires à l’entretien de ces espaces.

A. B.