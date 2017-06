L'appel d'offres lancé !

Par DDK | Il ya 12 minutes | 4 lecture(s)

La petite ville de Raffour connaît, à l'instar des autres localités de M’chedallah, une extension urbaine effrénée, induite par la croissance démographique et le développement local.

Cette agglomération, la plus peuplée de la municipalité après le chef-lieu communal de M'chedallah, compte à juste titre 13 000 âmes. En plus des habitations individuelles, la ville de Raffour compte un parc immobilier assez conséquent, estimé à près de 500 unités, qui est en majorité de type social. L'urbanisation galopante que connaît cette localité a permis la création de nouveaux pâtés de maisons, comme c'est le cas pour le quartier périphérique d'Aherrache, situé à la sortie ouest de la ville de Raffour. En effet, Aherrache connaît une expansion urbaine ahurissante, et des habitations individuelles, comme les villas, ont vu dernièrement le jour, alors que d'autres sont en plein chantier, préludant de la création d'une petite agglomération, traversée par la RN15. Néanmoins, comme ce quartier est de création récente, il enregistre des insuffisances, surtout en matière d’aménagement urbain, à l'exemple de l'assainissement qui manque dans ce quartier. Toutefois, les autorités communales, pour remédier à cette défection de l'assainissement, ont inscrit une opération de réalisation d'un réseau au profit de ce quartier d'Aherrache. Ainsi, selon nos sources, un appel d'offres a été lancé, récemment, pour choisir une entreprise réalisatrice qui prendra en charge les travaux de ce volet névralgique. Par ailleurs, d'autres opérations sont également inscrites par l'APC de M'chedallah pour divers intitulés. C'est le cas du projet d'extension de l'école primaire "les frères Saraoui", sise à la ville de Raffour, laquelle bénéficiera de la réalisation de trois (3) nouvelles classes en renforcement de celles qui existent déjà. Vu le nombre d'élèves qui augmente d'année en année dans cette école, il est devenu plus qu'impérieux de rajouter d'autres salles de classe pour diminuer le sureffectif dont souffre cet établissement scolaire. Pour sa part, le village d'Ath Yakhlef, situé à 10 km du chef-lieu de la commune de M'chedallah, est concerné par un projet de réalisation d'une stèle à la mémoire des martyrs de cette localité, tombés au champ d'honneur.

Y. S.