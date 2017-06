Sans eau depuis une semaine

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Les habitants du quartier des 108 logements au centre-ville d’El-Hachimia, une commune sise à 15 Km au Sud du chef-lieu de Bouira, sont privés d’eau potable depuis plus d’une semaine.

Les habitants de cette cité attendent toujours une réaction des services de l’Algérienne des eaux (ADE) pour remédier à ce problème, devenu un fardeau au quotidien. Cette situation de pénurie devient de plus en plus insupportable et contraint les habitants à recourir à l’achat de citernes d’eau moyennant 1 000 DA l’unité, un luxe que ne peuvent s’offrir les familles démunies. D’autres habitants se tournent généralement vers les sources proches pour s’approvisionner en ce liquide précieux. Cependant et malgré de nombreuses réclamations, rien n’a été encore fait. Au demeurant, il est à signaler que certaines familles ne peuvent stocker une quantité considérable d’eau, vu le manque de moyens de stockage, tels que les citernes. «On est obligés d’aller chercher de l’eau dans les sources environnantes et ces points d’eau sont assez éloignés. C’est un véritable calvaire que nous vivons au quotidien, surtout en ces temps de chaleur», confie Chafik, un habitant de ce quartier. Selon les témoignages recueillis auprès des habitants, l’eau ne coule plus dans les robinets. Et les citadins se demandent, dès lors, «pourquoi, à chaque début de la saison estivale, le problème de la rareté d'eau potable refait toujours surface dans cette commune ?». «Qu’attendent les autorités compétentes pour agir et en finir ave cette problématique du manque d’eau», tempête un résident du centre-ville. À ce sujet, les services de l’ADE ont déclaré que la réparation d’une défaillance à l’origine de cette carence est déjà planifiée et ce problème sera réglé le plus tôt possible. Par ailleurs et d’après les mêmes habitants, la pénurie ne touche pas seulement le quartier des 108 logements, mais concerne aussi plusieurs quartiers voisins de la ville d’El-Hachimia.

Aziz C.