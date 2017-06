Large campagne de nettoyage

Par DDK | Il ya 1 heure | 133 lecture(s)

Une opération de nettoyage d’envergure a été menée, dimanche et lundi derniers, par la protection civile de Bordj Okhriss, une commune sise à 50 km au sud du chef-lieu de la wilaya de Bouira.

L’opération a ciblé les infrastructures, les administrations publiques, ainsi que plusieurs sites de la ville. À en croire les initiateurs de cette action, l’idée de lancer cette campagne a été motivée par la dégradation des paysages et de l’environnement, à cause de la présence de nombreux détritus et déchets qui les avilissent et donnent une mauvaise image de ces lieux, fréquentés par les habitants de ladite commune. Néanmoins, il faut souligner que la bonne volonté ne suffit pas à elle seule pour remédier à la situation qui présente un aspect assez dramatique tant l’agression sur dame nature est visible un peu partout sur les chemins, dans les espaces verts, voire même dans les quartiers et cités résidentielles de Bordj Okhriss, où l’insalubrité a pris des proportions alarmantes. En effet, les trottoirs et les chaussées sont jonchés de détritus de tous genres. L’état de certaines poubelles est pour le moins désolant. C’est dans le souci de redonner une meilleure image au chef-lieu communal et de préserver l’environnement que l’unité des sapeurs pompiers a organisé une telle campagne de nettoyage, dont le coup d’envoi a été donné au niveau du cimetière communal, en collaboration avec les services des forêts. Les participants, des employés des deux organismes, étaient divisés en quatre équipes et se sont attaqué chacun à une partie de ce cimetière, aménagé en un terrain qui s’étend sur environ 5 hectares. Ce faisant, les membres participants ont défriché de nombreux buissons et procédé au désherbage des lieux. D’après les officiers de l’unité de la protection civile de Bordj Okhriss, une autre opération de même ampleur est programmée cette semaine au niveau de Mesdour, une localité voisine située à 55 Km au Sud de Bouira. Ce sont là des initiatives à saluer et qui méritent d’être rééditées et généralisées à d’autres communes de la wilaya. Des communes qui font face à la pollution et une dégradation effrénée de l’environnement.

A. C.