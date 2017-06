Début de la campagne moisson-battage

Par DDK | Il ya 51 minutes | 74 lecture(s)

Malgré la sécheresse qui a sévi pendant de longues semaines, et qui a fait planer le doute et l'appréhension parmi les paysans de la vallée du Sahel, les cultures céréalières ne semblent pas être affectées.

En effet, dans l'exploitation agricole de M'chedallah, où des centaines d'hectares ont été emblavés, la campagne de moisson-battage a été entamée ces derniers jours sur les chapeaux de roues. Ainsi, des dizaines d'hectares semés de blé dur ont été moissonnés, en attendant le reste. Et c'est la partie de l'exploitation incluse entre la RN15, côté Raffour, et Zouzamen qui est touchée par cette opération, laquelle pourrait durer encore quelques jours voire quelques semaines encore, car il reste encore ces centaines d'hectares compris entre la RN15 et l'oued Sahel au sud de la localité de Raffour. Selon les exploitants de ces terres, la récolte s'annonce bonne nonobstant tous les "ennuis" et angoisses qui ont happé les paysans de cette exploitation agricole, qui avaient peur que la sécheresse n'emporte avec elle les récoltes céréalières. Aujourd'hui, grâce à quelques récentes pluies salvatrices et un hiver pluvieux au dessus de la moyenne les épis ont grandi et sont épanouis. L'irrigation par aspersion était également un appoint de taille pour les cultures céréalières de l'exploitation. Sans elle, il est à parier que les épis n'auraient pas atteint cette phase de croissance et de production de grains de qualité satisfaisante. «La moissonneuse qui "égrène" les épis tout en "vomissant" des bottes de pailles fait vraiment plaisir à voir. Le champ de blé aux couleurs dorés promet une bonne récolte d'après les épis qui sont pleins de grains. La campagne de moisson-battage ne tarderait pas à être livrée, au rythme où va l'opération. Et dire que jadis tout se faisait à la main et sous un soleil de plomb», indique un paysan de l'exploitation.

Y Samir.