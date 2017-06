Aménagement de la station de bus

Par DDK | Il ya 51 minutes | 83 lecture(s)

La station de bus et de fourgons de transport de voyageurs d’Aomar, une commune située à 15 km au nord-ouest de Bouira, dispose de nombreux quais de stationnement.

Chaque desserte possède son propre emplacement. Cependant l’activité des transporteurs est caractérisée par une anarchie, et l’aire de stationnement manque d’aménagement et de commodités. Depuis quelques temps, des travaux d’aménagement sont lancés y pour créer une gare routière où tous les transporteurs seront regroupés dans un seul espace. Des aménagements toucheront ainsi toute la surface qui, à ce jour, n’est qu’une piste caillouteuse et poussiéreuse sans aucune commodité pour que le voyageur attende dans de bonnes conditions. Démunie d’abribus, les voyageurs attendent sous le soleil, la chaleur et la pluie l’arrivée d’un bus ou d’un fourgon. Le projet consistera donc à l’aménagement et à la rénovation de la station qui sera désormais équipée d’abribus, de sanitaires publics et la réhabilitation de l’aire de stationnement. De l’avis des transporteurs et des usagers des transports, ce projet va apporter beaucoup de changement, notamment sur le volet des commodités. La nouvelle station des fourgons mettra aussi de l’ordre et de l’organisation dans le secteur du transport au niveau de la commune. C’est en tout cas ce qu’espère tout citoyen d’Aomar. Les travaux du projet avancent à une cadence appréciable, ce qui va permettre à l’entreprise chargée de la réalisation de livrer la nouvelle station dans les délais impartis. Une fois les travaux achevés et la station livrée, les voyageurs seront mis dans de bonnes et favorables conditions d’attente des moyens de transport. Aussi, nous avons appris que la nouvelle station servira de point d’escale et de connexion entre les différentes lignes intercommunales.

A. B.