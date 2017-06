Large opération de pose de DAB projetée

Par DDK | Il ya 51 minutes | 89 lecture(s)

La direction régionale d’Algérie poste compte installer, sur le moyen terme, plusieurs DAB aux quatre coins de la wilaya de Bouira.

C’est dans le cadre du renforcement et de la modernisation de son réseau et aussi pour améliorer ses prestations de service que ce programme a été lancé. Le projet a d’ores et déjà commencé depuis une semaine. En effet, plusieurs distributeurs de billets viennent d’être installés ces derniers jours, dont un à El-Esnam, à 13Km au Sud-est du chef-lieu, et des nouveaux autres DAB seront remplacés au niveau d’autres communes, dont Oued El-Berdi et El-Hachimia, apprend-on auprès des services d’Algérie-Poste. D’après notre source, cette installation de distributeurs automatiques de billets, concerne particulièrement les centres urbains à forte densité démographique, à l’image de Sour El-Ghozlane. Toutefois, il est utile de signaler, au demeurant, que les nouveaux distributeurs nouvellement installés ne sont pas actuellement opérationnels. Ils nécessitent toute une programmation, laquelle devrait être effectuée très prochainement par les services d’Algérie Poste. «Nous avons remarqué avec joie, l’installation de ce nouveau distributeur de billets à l'extérieur de l'agence, lequel ne peut être que bénéfique pour les détenteurs de cartes de retrait interbancaire et usagers d’Algérie-Poste. En attendant sa mise en marche, nous espérons que le problème que nous rencontrons avec les nouvelles cartes Edahabia soit réglé prochainement, pour que nous puissions vraiment profiter de cette modernisation», Nous a confié Khaled, un habitant d’El-Esnam. Par ailleurs, de nombreux détenteurs de comptes CCP, disposant de la nouvelle carte de retrait interbancaire (CIB) dénommée Edahabia, attendent avec impatience l’activation de leurs cartes, pour qu’ils puissent effectuer des retraits à partir des distributeurs, lesquels indiquent à tout détenteur essayant de procéder à un retrait, que sa carte n’est toujours pas active. À ce sujet, les services d’Algérie-poste nous ont confié, que le système actuel installé dans les distributeurs ne peut déchiffrer les nouvelles cartes Edahabia. Selon eux, il faudra attendre le temps de leur intégration dans ledit système. Ce faisant, Algérie-poste ouvre de larges perspectives pour la modernisation de ses prestations de services.

Aziz Cheboub.