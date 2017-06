Oualbane réclame l’eau et le gaz

Par DDK | Il ya 1 heure | 141 lecture(s)

Situé à treize kilomètres au sud du chef-lieu de la commune de Kadiria, le village Oualbane souffre du manque de projets de développement.

La localité est isolée et il faut traverser les villages de Boulerbah et Lhaguia pour atteindre Oulbane. Sur le chemin de la localité, on traverse la petite bourgade d’Ain-Oualbane. Dans cette contrée, le visiteur a l’impression de vivre encore au moyen âge. Ce village est carrément oublié. En effet, toutes les routes qui desservent la localité sont toujours à l’état de pistes. Aucune des voies d’accès n’est aménagée ou goudronnée. Tous les citoyens rencontrés affirment qu’en hiver, les déplacements des populations sont très difficiles. Pour les véhicules, la circulation est une chose impossible tellement les routes se transforment en véritable bourbier. Le seul moyen de déplacement dans la bourgade reste le tracteur. Tous déclarent que leur localité vit la marginalisation. Ceci dit, le village a bénéficié d’un projet de raccordement au réseau de l’assainissement. L’opération est déjà réalisé et ses travaux sont achevés depuis déjà plusieurs mois. C’est là un des rares projets attribués à Ain Oulbane ces dernières années. À la veille du mois du ramadhan, les services de l’APC de Kadiria ont rétabli l’éclairage public qui était défaillant. Plus loin, à trois kilomètres de cette bourgade, on découvre le village d’Oualbane. Là aussi, le village manque de commodités vitales. Cependant la route y menant est en béton bitumeux (BB). Une école primaire accueille les enfants du village et ceux d’Ain-Oualbane. Il existe aussi un centre de santé. Ce dernier a été rénové récemment après une dégradation des lieux qui a duré de longues années. Seulement, cette structure demeure fermée à ce jour et ce, faute de personnel soignant. Selon les déclarations des citoyens, la direction de la santé (DSP) de Bouira n’a pas affecté d’infirmiers pour prendre en charge les citoyens, qui se rendent dans la ville de Kadiria pour les moindres soins, y compris pour une injection. D’autres se déplacent à Boulerbah, le village voisin, pour se soigner. La localité ne dispose pas de CEM ou de lycée et les élèves du moyen et du secondaire poursuivent leurs études à Kadiria. L’APC a mis à la disposition des apprenants les moyens de transport scolaire. De toutes les insuffisantes relevées par les citoyens à Oualbane, c’est le manque de l’eau potable qui pèse le plus sur la population locale. Celle-ci dit vivre un calvaire. Les services de l’ADE ont procédé à l’installation des compteurs, mais les canalisations d’acheminement de l’eau potable ne sont pas toutes réalisées. Les citoyens rencontrés déclarent que la conduite principale existe mais les secondaires sont inexistantes. «À ce jour, les travaux de réalisation des canalisations secondaires ne sont pas lancées», témoignent les villageois. Ali, un jeune du douar, dira : «J’ai bien peur de ne pas goûtter à cette eau même après avoir atteint l’âge de la vieillesse». Un autre problème se pose aussi à Oulabane, celui du gaz de ville. Le raccordement des foyers au gaz naturel est un rêve que beaucoup souhaitent se concrétiser un jour. C’est aussi le souhait de toute la population de la région sud de la daïra de Kadiria et des localités relevant des communes de Djebahia et de Kadiria. Les citoyens sollicitent les responsables de la wilaya, à leur tête le wali, pour intervenir et programmer des projets afin que leurs villages bénéficient de l’eau potable et du gaz de ville. Selon eux, ces projets contribueront à coup sûr à l’amélioration de leur cadre de vie.

A. B.