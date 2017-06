La protection civile lance une opération de nettoyage

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

Les éléments de la protection civile de l'unité de M'Chedallah, basée à la nouvelle-ville, ont lancé, jeudi dernier, une opération de nettoyage et d’entretien.

Ils ont ciblé les monuments des martyrs du chef-lieu de daïra ainsi que le carré des martyrs de Raffour. Les sapeurs-pompiers ont, ainsi, procédé au désherbage des surfaces nues, à l'entretien et à l'arrosage des bandes de fleurs et autres arbres ornementaux, en majorité des mimosas. Une opération à laquelle a contribué l'APC de M'Chedallah par la mise à la disposition des volontaires de moyens d'évacuation des déchets. Cette action s’est déroulée sous l’œil admiratif des citoyens qui félicitaient cette louable initiative, visant à donner un décor plus accueillant à ces monuments aux martyrs qui, faut-il le souligner, ont en grandement besoin.

À Raffour, des bénévoles s'y mettent aussi

Il est de ces actions spontanées de volontariat entreprises sporadiquement par des citoyens, notamment par la classe juvénile, qui font renaître l'espoir d'une société recommençant à prendre conscience de l’importance de préserver son environnement, et améliorer, par la même, son cadre de vie. Une société qui s'implique physiquement et concrètement pour l’amélioration de son milieu, combler et réduire les retombées néfastes d'une gestion approximative. Les défaillances de gestion concernent le nettoyage des centres habités, la collecte d'ordures notamment, l'entretien des systèmes de drainage et d’évacuation des eaux pluviales, et le ravalement des façades chargées de saletés sont cet ensemble d’insuffisances qui se répercute négativement sur le cadre de vie des citoyens et donne un lugubre visage, notamment, aux grands centres urbains. Ainsi donc, depuis le début du Ramadhan, des actions de volontariat menées de nuit sont observées ici et là à travers la daïra de M'Chedallah, dont la toute première a été effectuée par des jeunes de la commune d'Aghbalou. Quelques jours après, c’était autour de ceux de la localité de Vouaklane de M'Chedallah d’entreprendre une action similaire. Ces opérations se sont propagées, pour atteindre l'un des plus importants centres urbains de l'ex-Maillot, à savoir Raffour. Cette localité est, pour rappel, la deuxième plus importante agglomération sur le volet démographique de cette municipalité avec une population qui frôle les 13 000 habitants. Aussi, c'est dans une ambiance des grands jours que les citoyens de Raffour ont répondu à l'appel de la coordination du mouvement associatif qui a organisé, dans la nuit du mercredi à jeudi, une action de nettoyage d'envergure baptisée «J'aime mon village». Les volontaires ont commencé par les deux places publiques du village, pour s'attaquer ensuite aux rues et ruelles à grandes-eaux, en procédant en parallèle à l’enlèvement les ordures ménagères "ignorées" par les équipes d'éboueurs de la commune. Commerçants et bienfaiteurs ont participé à cette louable initiative par des dons de balais, détergents et autres moyens d'évacuation des déchets ménagers. Les services de la commune se sont aussi impliqués par un quota d’indispensables moyens, pour redonner à cette coquette petite ville son beau visage d'antan. Il convient de souligner que cette action a été décidée après une réunion de coordination durant la première semaine du Ramadhan à l’initiative de l'association culturelle Tagrawla, en collaboration avec les membres des associations Tizimit, Tssna, Olympic Raffour, et ceux d’une association écologique non encore agréée. C’est ce qu’affirme le président de l'association Tagrawla, M. Tamsaouit Mazigh, qui notera que, lors de cette réunion de coordination, “un riche programme de loisirs et d'utilité publique spécial Ramadhan a été concocté et mis en exécution”. Ainsi et selon lui, il a été, entre autres, question des tables rondes, qui traitent de thèmes scientifiques, d’exhibitions sportives pour animer les soirées du Ramadhan... Notre interlocuteur précisera, en outre, que ce programme a été arrêté à court et à long termes.

Oulaid Soualah