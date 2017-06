Le poste de transfusion fait le plein

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

Le poste de transfusion de sang, dénommé aussi la banque de sang, relevant de l'hôpital Kaci Yahia de M'Chedallah, a abrité dans la nuit de mercredi à jeudi derniers une opération de collecte de sang, en guise de célébration de la Journée mondiale du don de sang qui coïncide avec le 14 juin de chaque année. Une opération de "collecte fixe" menée de nuit, soit après la rupture du jeûne, dans l'enceinte de l'hôpital, qui a enregistré un fort engouement de donneurs qui ont afflué de toutes parts. Pas moins de 45 poches de sang ont été ainsi collectées en une seule nuit au point où les capacités de stockage se sont avérées insuffisantes et qu’un autre rendez-vous a été donné à de nombreux donneurs qui ont dû repartir sans avoir fait le prélèvement. Il y a lieu de rappeler que ce service de prélèvement sanguin de l'EPH, qui enregistre des activités entre collectes et campagnes de sensibilisation, en est a sa deuxième opération de collecte de sang durant ce mois de Ramadan. La première étant organisée au même endroit soit dans l'enceinte même de l’hôpital durant la première semaine du mois de carême durant laquelle 30 poches de ce liquide ont été collectées grâce à la mobilisation du staff médical affecté à ce service. Un staff composé d'un médecin généraliste chef de service, deux techniciens de la santé et enfin deux infirmières piqueuses. À noter que d’après les responsables de ce service, ce dernier n’a jamais été pris de court ou accusé une quelconque rupture de stock de sang, allant même jusqu’à secourir fréquemment les autres hôpitaux implantés en divers endroits du territoire de la wilaya de Bouira.

Oulaid Soualah.