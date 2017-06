Grand gala d'arts martiaux à Raffour…

Par DDK | Il ya 25 minutes | 44 lecture(s)

En exécution de son riche programme d'activités du mois de carême, le mouvement associatif de Raffour a organisé, dans la soirée de samedi à dimanche, en étroite collaboration avec le club local l’Olympique Raffour, un important gala d'arts martiaux. L’événement a regroupé pas moins de six clubs d’arts martiaux venus des communes limitrophes, dont la JS Saharidj, les Scorpions d'Ikhervane de Tazmalt, la JS Allaghene, le CSA Ichelladhen et enfin le club organisateur, l’Olympique Raffour. Ces formations ont aligné les catégories poussins, benjamins et minimes des deux sexes dans les disciplines de la boxe anglaise, boxe thaïlandaise et kick-boxing. Au total, pas moins de 30 athlètes se sont affrontés dans une ambiance de grande fête. A noter que l'activité s’est déroulée sur l'esplanade d'Akham laârch qui est aussi la principale place publique de cette importante agglomération, où un ring a été monté. Il y a lieu de signaler que cette activité nocturne a drainé une foule immense et de tous les âges. Les spectateurs n'ont pas lésiné sur les encouragements à chaque round de combat. En somme, ce rendez-vous s'est déroulé dans d'admirables conditions sur un air de grande fête. D’après les organisateurs, d'autres galas du genre sont programmés durant les soirées du mercredi et du jeudi avec la participation de plusieurs clubs d'arts martiaux, tels que ceux d'Akbou et de Tazmalt de la wilaya de Béjaïa, Saharidj, Bouira et bien entendu l'Olympique Raffour. Le gala a été clôturé au petit matin avec la remise de cadeaux et de coupes à l'ensemble des clubs participants. Notons pour conclure que Raffour est l'agglomération de la région qui a organisé le plus d'activités de loisirs diversifiée le long du mois de carême grâce, entre autres, à l'adhésion massive des citoyens de la localité.

Oulaid Soualah