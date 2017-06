À la traîne depuis… 2009

Par DDK | Il ya 23 minutes | 61 lecture(s)

Le secteur de l'hydraulique de la commune d'Ahnif patauge toujours dans des difficultés a priori inextricables. La pénurie de l'eau potable, qui s'accentue surtout pendant la saison estivale, s'est installée depuis des décennies, sans pour autant connaître son épilogue. Et cela finit par faire sortir de ses gonds la population locale, laquelle manifeste bruyamment son courroux en recourant, cycliquement, à des actions, des fois musclées, comme la fermeture récente du siège de l'APC. Le raccordement aux eaux du barrage de Tilesdit tarde à voir le jour dans cette municipalité. D'aucuns, ici à Ahnif pensent que seul l'alimentation à partir de ce barrage pourrait mettre fin à ce "cauchemar" de la pénurie de l'eau potable qui frappe de plein fouet cette localité. Mais avant cela, il faudra que les réseaux de l'AEP soient renouvelés et adaptés au nouveau débit des eaux de Tilesdit. Pour cela, les travaux de renouvellement et de renforcement des réseaux d'adduction en eau potable vont toujours bon train dans certaines localités de la région charnière de Tamellaht, comme Tameziavt, Ighil Naït Ameur et Tikesraï. Les habitants de tous ces villages de la commune devraient attendre le temps que les réseaux et les réservoirs soient complètement achevés pour espérer, enfin, disposer à leur guise de l'eau et "à toute heure". Par ailleurs, il est à noter ce projet substantiel qui a trait au projet de réalisation d'une retenue collinaire au village de Tikesraï, lequel traîne depuis...2009. Une fiche technique a été bel et bien élaborée, mais sans pour autant que le projet n'eût avancé d'un iota. Ce micro-barrage aurait apporté beaucoup à la population du village, en particulier aux éleveurs de bétail et aux propriétaires des terres agricoles, qui ont besoin de retenues collinaires pour exercer leurs activités agricoles.

Y Samir.