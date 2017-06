Les villageois réclament son dégel

Par DDK | Il ya 23 minutes | 47 lecture(s)

Les villageois de Béni Hammad, relevant de la commune de Saharidj, ont toujours l’espoir de voir le projet de l’extension du réseau électrique mis en chantier.

Selon ces habitants, le projet en question a été confié à l’entreprise nationale Kahrif au début de l’année 2016 et consiste en l’alimentation en énergie électrique de près de 30 foyers du village. Seulement et selon ces mêmes habitants, depuis l’attribution du projet, les travaux ne sont pas lancés et il n’y a aucune trace de l’entreprise réalisatrice sur le terrain. Des sources auprès de la SDC de Bouira évoquent purement et simplement un gel du projet par le ministère de l’Énergie, indiquent les mêmes villageois. Pour rappel, le gel touche actuellement de nombreux projets dans différentes secteurs en raison de la raréfaction des ressources financières, induite par la chute des prix du pétrole. L’on apprendra auprès des habitants de Béni Hammad que près d’une centaine de demeures ne sont pas actuellement habitées par leurs propriétaires en raison de l’inexistence du courant électrique. «Tous les responsables sollicités à propos de ce problème, à l’image de l’APC de Saharidj, la direction de la SDC, la direction de l’énergie et des mines de la wilaya font la sourde oreille. Ils nous ont donné des promesses qu’ils n’ont pas concrétisées», a confié Tarek, un habitant de ce village. Et d’ajouter : «On a réclamé plusieurs fois. On s’est déplacés et on a même parlé avec le secrétaire générale (S.G) de la wilaya, ainsi que le chef de cabinet du wali et le chef de la daïra de M’Chedallah, mais en vain». Notre interlocuteur a ajouté que la population de Béni Hammad a commencé à réclamer un projet d’extension du réseau électrique et à rédiger des rapports depuis 2004. Les mêmes habitants affirment, par ailleurs, que la plupart des demeures non raccordées relèvent de l’habitat rural. «En principe, les logements ruraux sont censés être raccordés aux réseaux d’électricité, l’AEP, assainissement et gaz de ville. Ce sont là les directives de l’État. Mais il semble que celles-ci ne sont appliquées», tempête le même interlocuteur. En encourageant l’auto-construction dans les régions de montagne, l’Etat souhaite le retour des populations rurales chez elles et vise l’arrêt de l’exode de celles-ci vers les villes. Sauf que, souvent, les populations sont prêtes en zones montagneuses, mais les conditions ne s y prêtent pas. À signaler enfin que non loin de Béni Hammad une importante centrale hydro-électrique, celle d’Illiten en l’occurrence, est implantée, et ce sans qu’elle ne profite à la population locale. Pour rappel, le réseau électrique a vu le jour dans la localité de Béni Hammad en 1979. Et depuis, aucune extension de ce réseau n’a été connue.

Yugurten Y.