Spectacles pour enfants à Bechloul

Depuis le début du mois de Ramadhan, l’association Assirem de Bechloul, une commune sise à 21 km à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, organise diverses activités culturelles dont des spectacles, des pièces théâtrales et des soirées poétiques. En effet, les animateurs de cette association ont choisi cette fois, à l’occasion du Ramadhan, la maison de jeunes de ladite commune pour tenir leurs activités. Les membres de l’association, en collaboration avec la maison de jeunes, ont organisé, le week-end dernier, des spectacles dédiés uniquement aux enfants. Ainsi, dans la soirée de vendredi dernier, la coopérative Sâaya N’umeghvoun a exposé deux productions théâtrales en langue kabyle. Pour finir, et sur un registre que les petits apprécient beaucoup, deux clowns sont montés sur scène et se sont livrés à toutes sortes d’acrobaties, lesquelles ont vivement amusé les petits de la commune de Bechloul. M. Belharet, président de l’association Assirem dira : «Je remercie tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à la réussite de ces spectacles pour enfants. L’association promet d’autres activités dans les semaines à venir». Par ailleurs, ladite association a programmé d’autres compétitions, dont celle de tennis de table, au cours de la semaine en cours et ce au profit des jeunes adolescents de la localité. Pour rappel, les membres de l’association Assirem de Bechloul ont considérablement aidé les élèves des trois premiers paliers, qui étaient sur le point de passer leurs examens de fin de cycle, en leur assurant des cours de soutien scolaire.

