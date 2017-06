Vingt-quatre apprentis récompensés

Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

L’Insfp Mohamed Kebbabi de Draâ El Bordj de la ville de Bouira a abrité, avant-hier, une cérémonie de remise des prix aux meilleurs stagiaires de la formation professionnelle.

Au cours de cette cérémonie, à laquelle a assisté le wali, les autorités civiles et militaires et des cadres du secteur de la formation professionnelle, 24 apprentis issus des différentes CFPA de la wilaya se sont vu remettre des diplômes d’honneur et des cadeaux. Prenant la parole devant un amphithéâtre archi-comble, composé en majorité de stagiaires, le wali Mouloud Chérifi a souligné l’intérêt particulier qu’accorde l’Etat à cet important secteur et les efforts consentis ces dernières années pour sa promotion. Un secteur, dont il dira qu’il est d’un apport considérable pour l’économie du pays, laquelle a grandement besoin de ressources humaines qualifiées. Le wali évoquera, ensuite, certaines réalisations accomplies par l’État dans le secteur à Bouira, dont 4 instituts (INSFP) et 34 centres de formation (CFPA). Sur un autre volet, le chef de l’exécutif a souligné que la carte de la formation est élaborée désormais au niveau local, sous l’égide des walis pour, expliquera-t-il, «mieux adapter la formation professionnelle au marché du travail au niveau local». De son côté, le directeur adjoint de la formation professionnelle a fait savoir que la présente promotion compte 4 669 diplômés, dont 483 filles. Toujours selon ce responsable, le secteur compte actuellement pas moins de 7 700 stagiaires. A souligner qu’au cours de la même cérémonie, il a été procédé à la remise de diplômes d’honneur aux membres de la chorale de l’Insfp qui, faut-il le souligner, ont égayé l’assistance avec les différents chants qu’ils ont entonnés.

D. M.