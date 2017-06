Les figues précoces arrivent à maturité

Par DDK | Il ya 1 heure | 140 lecture(s)

Libérés de l'école, les enfants des zones rurales guettent, d'un œil vigilant, chaque année en pareille période, l'arrivée à maturité de certains fruits de saison, tels les figues précoces, fraîches et enfin les figues de barbarie. Dans la région de M’Chedallah, comme à l’accoutumée, les enfants sont toujours les premiers à cueillir les premiers fruits. Parmi ces trois fruits cités, c'est la figue précoce (Ivifren en kabyle) qui arrive à maturité en premier, et ce à partir de la deuxième semaine du mois de juin. Dans les régions de montagne de M’Chedallah, ces premiers fruits ont déjà fait leur apparition. D'où une ruée des enfants sur les figueraies et autres champs à la recherche de ce fruit de saison très prisé. La variété «Ivifer», à l'inverse de la figue fraîche (Thavekhsiseth) pousse sous les feuilles et sur les branches intérieures, à l'ombre et en nombre très réduit ; d'où les difficultés à le repérer. La cueillette de ce fruit précoce, qu’on ne peut conserver, est permise partout, même hors des propriétés personnelles. Ces jours-ci, sur les routes des champs des différents villages de Saharidj, il est fréquent de voir des enfants revenir des figueraies, en exhibant ces figues précoces, comme des trophées. Avec ces fruits, les bambins confectionnent une sorte de chapelets vu que sa corde ombilicale est plus longue que celle des autres figues. Donc, à l'aide d'une espèce de plante aux aiguilles fines longues et résistantes, dénommée "semmar" en kabyle, ils transpercent les figues, en confectionnent un chapelet d'une dizaine de fruits semblables à celui fabriqué à l'aide de clous de girofle que portaient jadis les femmes au cou en guise de parure. Il faut signaler que la saison de la figue précoce est très courte ; elle dure à peine trois semaines et disparaît dès l'apparition des premières figues fraîches dénommées «Thasentith » en kabyle. Celles-ci arrivent à maturité durant la première semaine du mois de juillet, précédée de quelques jours par celle des figues de barbarie. On distingue la figue précoce par sa peau épaisse en plus de contenir beaucoup de sève. Rappelons qu'une autre espèce de figue précoce "Avakkur" arrive à maturité dès la première semaine du mois de juin. La bonne récolte cette année a fait que son prix, ne dépassant pas les 150 DA le kg, était abordable à l'inverse des années précédentes, durant lesquelles il a grimpé jusqu’à 450 DA le kilo. Sur les marchés de la région de M’Chedallah, ce fruit est proposé en grande quantité. Il arrive de voir ces jours-ci des enfants le proposer à la vente aux abords de la RN15. Ce fruit, que les enfants cueillent avant la levée du soleil, est généralement écoulé dans la matinée, car lorsqu’il est exposé au soleil, il se détériore très vite et devient presque inconsommable.

Oulaid Soualah