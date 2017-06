La pénurie d’eau potable perdure

Par DDK | Il ya 1 heure | 132 lecture(s)

La pénurie d’eau potable persiste aux quatre coins de la wilaya de Bouira, et suscite colère et indignation des citoyens. Ainsi, plusieurs quartiers de Bordj Okhriss, une commune sise à 50 Km au sud du chef-lieu de la wilaya de Bouira, dont Hay Chouhada et la cité Âalim Saâd souffrent, depuis longtemps, d’un manque flagrant d’eau potable. Cette situation qualifiée de déplorable par les citoyens, dure depuis des mois, et ne cesse de provoquer le courroux des habitants, qui ne savent plus à quel saint se vouer pour régler ce problème récurrent, sachant que le réseau local de distribution d’eau potable est tout récent. «Nous souffrons de ce problème de carence depuis des mois, l’eau n’arrive que rarement dans les robinets, soit moins de deux heures par jour, alors que notre réseau de distribution ne présente aucune anomalie», nous font savoir certains habitants de la ville de Bordj Okhriss. D’autres habitants ont même déclaré que «des lettres de doléances ont été adressées aux services de l’Algérienne des eaux (ADE) de Bouira, pour les alerter sur ce problème et y mettre fin, mais en vain». En attendant, les habitants se voient contraints de mettre régulièrement la main à la poche pour s'alimenter en eau potable, via des citernes qu'ils payent cher à 1 000 da en moyenne, ou d’acheter des fardeaux d’eau minérale, et ce pour assurer les besoins de leurs foyers en ce liquide précieux. Mais le recours à l’achat de l’eau n’est pas à la portée de tout le monde. «Il n’y a pas que notre commune qui endure le calvaire en alimentation d’eau potable», déclare un des riverains. En effet, il y a d’autres communes qui se trouvent actuellement dans la même situation, à l’instar de certaines cités du centre-ville d’El-Hachimia, au sud de Bouira et à El-Adjiba, à l’Est du chef-lieu ou encore Aghbalou au Nord-est du chef-lieu de wilaya. Cette même pénurie, qui semblait être résolue au début de l’année en cours, persiste toujours à La Crête Rouge, et agace les habitants de cette localité, lesquels se trouvent à quelques encablures seulement du barrage de Tilesdit, mais qui n’est toujours pas alimentée. À signaler que la station de traitement des eaux du barrage de Tilesdit, relevant de la commune de Bechloul, se trouve à moins de trois kilomètres de la localité de La Crête Rouge.

Aziz C.