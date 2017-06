Forte demande sur les climatiseurs

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

Une chaleur accablante sévit, depuis plusieurs semaines déjà, dans la région, en mettant les habitants à rude épreuve. Les températures dépassent, surtout aux alentours de midi, les 40 degrés. Une période durant laquelle les rues des différentes localités de la vallée du Sahel sont carrément désertées. En effet, et à pareille période, les citoyens préfèrent se cloîtrer chez eux à l'ombre, plutôt que de se risquer à sortir sous un soleil de plomb. Le jeûne oblige également ces derniers à limiter leurs déplacements et à se mettre au frais. Avec ces pics de chaleur, les ménages ne lésinent pas sur les moyens afin de se permettre la climatisation, quitte à s'endetter. "Bien que l'été ne soit pas encore arrivé, on subit, déjà, la canicule de plein fouet. Je me demande ce qu’il en sera aux mois de juillet et août prochains. D'après les climatologues, les températures de ce mois de juin sont au-dessus de la moyenne, et cela est bien vrai. D'habitude, durant ce mois, la canicule ne sévit pas, or force est de constater que les températures ont atteint des seuils inquiétants", affirme un enseignant qui exerce dans la ville de M'Chedallah. En conséquence à cette chaleur suffocante, il est constaté un véritable rush sur les climatiseurs dans cette région de la vallée du Sahel. Les achats de cet équipement de l'électroménager vont bon train et les maisons ou les commerces, qui vendent ces produits, ne désemplissent pas. Côté prix, il est enregistré une certaine stabilisation nonobstant la forte demande. Ainsi, les climatiseurs de 9 000 BTU se vendent, comme il y a quelques années de cela, à partir de 26 000 da. Pour leur part, les climatiseurs de 12 000 et 18 000 BTU sont cédés, respectivement, à partir de 30 000 et 45 000 DA. En vérité, les prix dépendent de la marque déposée. Ainsi, un large éventail de choix est présenté à la clientèle. "Les prix de la clim n'ont connu aucune hausse, malgré l'augmentation des charges et autres impôts. Il faut dire que plusieurs usines fabriquent ce genre de produit localement, ce qui a contribué à la stabilité des prix", a confié un vendeur de l'électroménager qui a pignon sur rue dans la localité de Chorfa.

Y Samir.