Zbarboura, l’ex-village agricole fait peine à voir

Par DDK | Il ya 42 minutes | 30 lecture(s)

À l’origine, Zbarboura est un village socialiste agricole inauguré par le Président Haouari Boumédiène dans les années 1970. Située à quelques trois kilomètres à l’est du chef-lieu de la commune de Lakhdaria, la localité compte parmi les plus grandes agglomérations populeuses de la municipalité et demeure, selon ses habitants, marginalisée, voire oubliée par les pouvoirs publics. Aussi, le village est connu sous l’appellation de la SNIC (Société des peintures de Lakhdaria), mais pour y accéder, la route principale est dégradée par endroits et la dégradation s’amplifie davantage. Des nids-de-poule et des crevasses jonchent la chaussée. Toutes les voies secondaires, sans exception, sont de vraies pistes agricoles. Certaines ruelles sont impraticables en hiver, diront les citoyens rencontrés sur les lieux. Un autre habitant du village ajoutera : «Nous vivons dans des conditions défavorables, en hiver, nous nous déplaçons difficilement, les chaussées sont boueuses, et en été, c’est de la poussière que nous respirons à chaque instant, jour et nuit. Cette poussière à causé des maladies respiratoires à nos enfants et à bon nombre de villageois», dira-t-il. La poussière pénètre même dans les foyers. L’hygiène et la propreté font défaut à Zbarboura, et les ordures ménagères et autres détritus sont jetés partout. De mémoire, l’ex-village agricole était l’exemple de propreté à Lakhdaria. Région dans laquelle est née une autre localité appelée Madinet-el-Hayat, et qui s’est inspirée du cadre de vie exemplaire de Zbarboura de l’époque. Les habitants de cette localité sollicitent les responsables locaux et les autorités compétentes, pour prendre en charge l’aménagement des routes et leur réhabilitation, afin de redonner au village son charme d’antan. Les riverains affirment que plusieurs requêtes ont été adressées aux différentes autorités (APC et daïra), mais la situation n’a toujours pas été prise en charge.

