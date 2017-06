Sans eau depuis plus de 15 jours !

Par DDK | Il ya 42 minutes | 49 lecture(s)

Le stress hydrique continue d'affecter lourdement la localité d'Ahnif, avec la pénurie d’eau potable et des interruptions de l’alimentation à n’en plus finir.

En effet, cela fait plus de 15 jours qu'une coupure de la distribution de cette denrée sur les réseaux est intervenue au chef-lieu communal. Cela est dû, selon nos sources, à une avarie qui s'est produite sur la conduite principale de distribution, qui alimente Ahnif-centre à partir du château d'eau de la localité de Tikremtadh, située à 2 km du chef-lieu communal. Cette altération de la conduite principale a causé une suspension de l'alimentation en eau potable, qui a duré au moins une quinzaine de jours. «Ce n'est malheureusement pas la seule fois que nous avons enregistré l'interruption de l'eau au niveau des réseaux de distribution de notre localité. Ce problème revient de façon récurrente. Nous avons eu notre dose de calvaire du manque d'eau. Été comme hiver, cette denrée se trouve toujours rare chez nous. En plus de cela, la qualité de l'eau laisse vraiment à désirer. Les conduites sont rouillées et vétustes. Elles datent de l'époque coloniale, surtout au niveau de l'ancien quartier d'Ahnif-centre qu'on appelle ‘‘la cité de la gare’’ », affirme un habitant du chef-lieu. Cette situation, que d'aucuns qualifient de "cauchemardesque", contraint les habitants à se rabattre sur l'achat des citernes qu'ils payent 1000 da le remplissage. D'autant plus que cette pénurie intervient en plein mois de Ramadhan, où la demande en eau s'accroît sensiblement, cela sans évoquer la longue saison estivale qui attend la population de cette localité, où l'eau va sûrement manquer, même avec le rétablissement de la conduite principale, dont les travaux de réparation ont été enclenchés.

Y Samir.