Les bureaux d'Algérie-Poste «pris d'assaut»

Par DDK | Il ya 32 minutes | 74 lecture(s)

Depuis quelques jours, soit la dernière semaine d’avant l'Aïd, les agences et bureaux de poste de M’Chedallah ont enregistré une affluence record de citoyens, venus retirer de l'argent pour faire face aux obligatoires dépenses de l'Aïd. Il faut signaler une spectaculaire concentration des usagers sur celui du chef-lieu de daïra de M'Chedallah, baptisé au nom du martyr Boucherit Youcef. En effet, comme nous l’avons constaté de visu au niveau de cette agence postale, la file des usagers a même débordé à l’extérieur, notamment durant les premières heures d'ouverture. Selon le chef du centre, M. Boucherit Hamid, c'est une moyenne de 400 à 500 clients qui sont reçus quotidiennement par les six (06) guichets, et un autre guichet dit d’affranchissements. Devant ce nombre important de citoyens qui viennent pour effectuer des retraits d'argent, il a été décidé par la tutelle de l'ouverture de ces guichets durant la nuit de 20h30 à 23h30, pour satisfaire le maximum de clients avant l'Aïd, d'autant plus que les liquidités sont largement disponibles, selon ce responsable. Ce dernier déplore, cependant, un manque de personnel de guichet en affirmant que «sur les six agents affectés à ce service, un seul est titulaire, le reste est recruté dans les divers programmes du filet social et d’emploi de jeunes, d'autant plus que la réglementation dans ce secteur stipule que pour être titularisé, un agent doit comptabiliser 5 000 opérations par mois». Le manque suivant soulevé est celui des travaux de rénovation lancés l'année passée mais non achevés, notamment au niveau du sous-sol. Il convient de souligner que la circonscription de ce bureau de poste s'étend sur tout le territoire de la daïra de M'Chedallah et ses six communes, auxquelles sont annexées pas moins de 16 autres agences reparties aux endroits stratégiques, dont le choix de leur implantation répond à la politique de la proximité, celle de rapprocher l'administration du citoyen. Cette affluence record de citoyens vers ces agences des bureaux de poste s'explique du fait qu'en parallèle à la fête religieuse, il y a aussi l'échéancier des pensions, retraites et salaires des ouvriers arrivé à terme en même temps.

Oulaid Soualah