Une couleuvre de Montpellier sème la pagaille

Depuis le début du mois de Ramadhan, un serpent décrit comme gigantesque aurait été aperçu dans la localité de Djebahia, et les spéculations vont bon train sur sa dimension, sa taille et son diamètre. Après avoir été localisé aux environs de la base vie de l’ETRH Haddad, non loin de l’autoroute Est-Ouest, puis ensuite, dans les oliveraies jouxtant cette infrastructure, le serpent ‘’monstrueux‘’ a été pris en chasse par les éléments de la gendarmerie nationale, des agents des forêts, ceux de l’APC ainsi que d’autres organismes. Des traces du passage de ce reptile ont été identifiées comme telles, cependant personne n’a pu l’approcher jusqu’à mercredi dernier. En effet, une femme de ménage exerçant dans la base vie de l’ETRH Haddad aurait pu se passer de ce scoop. Il était un peu plus de 16h lorsque ce reptile, une fois encore décrit comme gigantesque et monstrueux, s’est faufilé à l’intérieur de cette base, donnant une peur bleue à la femme de ménage qui ne s’attendait pas à cette rencontre. En hurlant, l’employée à fait fuir le serpent, mais cette frayeur l’a fait tomber en syncope. Un évanouissement pour lequel elle a été aussitôt évacuée vers la structure sanitaire par les pompiers, et dont elle se remet doucement. Pour M. Issad, riverain habitant à quelques mètres de cette base, le serpent est d’une taille gigantesque : «Je l’ai aperçu au début du mois de Ramadan dans les oliveraies, non loin d’un rejet d’assainissement, j’ai tout de suite fais le lien avec la couleuvre de Montpellier, de par sa longueur et son diamètre. Je peux vous dire qu’il atteint aisément les 03 mètres de long pour un diamètre d’une vingtaine de centimètres. Cet animal est très impressionnant…», nous confiera-t-il. Immédiatement après, une commission dépêchée par l’APC, les gendarmes, les agents de forêts et ceux de la Protection Civile se s’est mise à quadriller le secteur, pour retrouver cette couleuvre qui donne des sueurs froides aux citoyens les plus téméraires de cette région. Car même pour les plus incrédules, il est difficile de leur faire avaler des couleuvres en matière de dimensions jugées quelque peu exorbitantes.

Hafidh B.