Que de manques à la polyclinique !

Il est des infrastructures bâties à coup de milliards qui, au final, n’auront servi presque à rien. C’est le cas de la polyclinique de Bechloul qui n’est toujours pas dotée d’un minimum de consommable médical, tel les sondes destinées aux lavages d’estomacs pour adultes. A chaque fois qu’un malade se présente pour un lavage d’estomac, la réponse est la même : ‘’ Veuillez l’évacuer vers l’hôpital de Bouira ‘’, affirme un habitué des lieux. D’ailleurs, jeudi dernier, dès 7 h du matin, le médecin de garde était désemparé une fois de plus, en orientant les patients vers le chef-lieu de wilaya : «Même l’échographe est en panne, et la direction de la santé n’a pas réussi à nous en fournir un autre… Pour les sondes, je reconnais qu’il y a un problème et seules les sondes pour enfants sont disponibles…’’, déplorera le médecin. À signaler que le sempiternel problème d’absence des sondes serait dû à une ‘’ réticence ‘’ des responsables de cet EPSP qui sembleraient ne pas vouloir pratiquer des lavements. Une information relayée par bon nombre de citoyens ayant eu cette amère expérience ‘’d’évacuer‘’ d’eux-mêmes leurs proches malades, car même l’ambulance de la polyclinique ne serait ‘’pas toujours‘’ disponible, à cause des transferts récurrents vers l’hôpital Mohamed Boudiaf de Bouira. «En attendant le bon vouloir des autorités sanitaires de doter en matériels et équipements nécessaires cette structure, les patients de la daïra de Bechloul devront s’habituer aux trajets onéreux et chaotique vers le chef-lieu de wilaya», se plaint un habitant de la localité

H. B.