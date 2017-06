La SDC sur tous les fronts

Par DDK | Il ya 32 minutes | 73 lecture(s)

La direction de distribution de l’électricité de Bouira a concrétisé d’importants projets structurants dans le cadre de l’amélioration de la qualité et la continuité du service.

Selon les services de la SDC, ces projets réalisés aux quatre coins de la wilaya ont permis au service d’exploitation le renforcement du réseau électrique, de réduire les délais d’intervention et d’éliminer les chutes de tension. Celles-ci, rappelle la SDC, perturbaient énormément la desserte électrique offerte à la clientèle par le passé. Parmi ces projets, la SDC cite le poste de 30KV issu du poste source de Lahir 60/30 KV dans wilaya de Bordj Bou Arreridj, relevant de la direction de distribution de Bordj. L’exploitation de ce départ de 30KV a été rendue possible grâce à une convention signée entre les sociétés de distribution des deux wilayas. Selon le même organisme, l’exploitation de ce départ a permis de garantir une bonne qualité et une continuité de service pour toute la région Sud-est de la daïra de M’Chedallah, laquelle comprend les localités de Taourirt, Ath Bouali et les mini-zones de Taourirt et Rhoda. Cette mise en service, ajoute la SDC, a conduit à la stabilité de la tension électrique d’un important opérateur économique de la région, à savoir la station de pompage de Sonatrach. En outre, la même source cite une autre opération réalisée au niveau de la ville de Bouira. Il s’agit de la restructuration des départs 30 KV souterrains. L’opération a été achevée après la mise en service de deux de postes de répartition nouvellement crées. Le premier se trouve du côté de l’hôpital des 240 lits, à l’entrée Sud-ouest de la ville, et le second est localisé à Aïn Grouache, à l’entrée Sud-est de la ville. À propos de cette opération, les services de la SDC indiquent que celle-ci a réduit les longueurs des boucles souterraines et limité le courant qui les traverse. Elle a également permis de sauvegarder le maximum de clients et de faciliter la rapidité de détection et de réparation des incidents qui peuvent éventuellement surgir en milieu urbain. Pour rappel, et dans le cadre du recouvrement d’importantes créances détenues par des clients, la direction de distribution de Bouira a procédé, depuis près d’un mois, à une importante campagne de coupure de courant. La dernière en date remonte à mardi dernier et a concerné les localités de Chorfa, Ath Mansour, Ighram, Ahnif et Raffour, dans la daïra de M’Chedallah. A travers cette opération, qui a ciblé 850 foyers, SDC vise à recouvrir des créances qui s’élèvent à plus de 20 millions de dinars. Selon cette dernière, cette campagne va se poursuivre après l’Aïd, pour toucher les autres les localités de la daïra de M’Chedallah. À signaler que l’opération en question a touché dans un premier temps les communes de Haïzer, Taghzout, Bouira, Aomar et Lakhdaria. À Haïzer, au lendemain de cette coupure, des citoyens avaient protesté en fermant le siège de la daïra. Finalement, et à l’issue des pourparlers entre représentants des citoyens et responsables de la SDC, il a été, entre autres, décidé d’établir un calendrier de paiement.

Djamel M.