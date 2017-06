La nouvelle bibliothèque bientôt livrée !

Par DDK | Il ya 16 minutes | 37 lecture(s)

La sympathique équipe dénommée El yed fel yed (main dans la main) d'une chaîne de télévision privée, a tenu le pari de réaliser en un temps record, -un mois- le siège d'une bibliothèque au niveau du village haut perché d'Ivahlal, situé à 7 km du chef-lieu communal d'Aghbalou, au Nord-est de Bouira. En effet, et contrairement à ce qui a été rapporté, il ne s'agit pas de la réalisation d'un foyer de jeunes, mais plutôt d'une bibliothèque au profit de tous les habitants du village Ivahlal, qui vient de s’enrichir d'un équipement public de taille qui pourrait insuffler un nouvel élan culturel dans la localité, où les jeunes se morfondaient jusque-là dans l’oisiveté et le vide culturel. Ainsi, le projet qui a démarré au mois de mai dernier en est à ses dernières retouches, puisque le plus dur à été fait. Il ne restait, mardi dernier, que l'achèvement des escaliers qui mènent vers l'entrée principale, et quelques travaux internes de finition pour livrer le projet tant attendu par toute la population de ce village rustique, qui culmine à près de 1000 mètres d'altitude. Cette structure culturelle qui a son pesant d'or dans ce patelin ne tarderait pas être inaugurée, et ce une fois que le matériel et les équipements afférents installés, ce qui ne manquerait pas de susciter la joie et la satisfaction de la population locale, notamment des jeunes. «Nous tenons vraiment à remercier toute l'équipe de ‘’main dans la main’’ et les habitants du village qui n'ont pas lésiné sur les moyens et l'aide apportée à l'équipe en charge de réalisation de ce fabuleux projet. Effectivement, en un mois, la bâtisse s'est élevée, ce qui dénote que les citoyens lorsqu'ils s'y mettent et se solidarisent entre eux peuvent réaliser de très belles choses à l'instar de cette bibliothèque. Nos jeunes vont pouvoir trouver un espace culturel et de loisirs qui leur sied, et les élèves ainsi que les étudiants vont pouvoir se cultiver et trouver un bon endroit pour améliorer leur niveau scolaire!», affirme un jeune de la localité.

Y Samir.