La dermination face à l’ampleur des manques

Par DDK | Il ya 16 minutes

Le problème d’alimentation en eau potable s’est longtemps posé dans la wilaya de Bouira, surtout en été, et se pose toujours au niveau de certaines localités.

Les autorités locales, à leur tête le wali, ont pu constater l’ampleur de ce problème à travers les nombreuses visites de terrain. Mouloud Chérifi a décidé d’en faire une de ses priorités, en assurant à plus d’une reprise que son objectif reste de garantir un été sans pénuries. L’une des mesures qui ont été prises ces derniers mois était de donner la priorité dans l’inscription des projets PCD au secteur des ressources en eau. Mieux encore, le 14 juin dernier, et afin de mieux gérer la situation, une cellule de suivi de l’alimentation en eau potable a été installée auprès du cabinet du wali. Dans sa présentation devant les élus de l’APW des indicateurs du secteur des ressources en eau mardi dernier, le chef de l’exécutif dira que «conformément aux engagements pris devant les populations de la wilaya, il a été procédé à la mise en service de certaines opérations avant le mois de ramadhan, d’autres au cours du même mois et le reste le sera avant le mois de juillet». Ainsi et selon Mouloud Chérifi, l’alimentation en eau a concerné les localités de Guelta Zerga dans la commune de Sour El Ghozlane, Boulerbah et Ziraoua dans la commune de Djebahia. Au total, pas moins de 7 500 foyers ont été raccordés au réseau de l’eau potable. Une opération similaire a touché cinq villages du sud de la commune d’Ahnif, totalisant 5 000 âmes. À Ahl Regab, près de 600 habitations ont été alimentées durant la première semaine du mois de Ramadhan, tandis qu’au village de Seddara, les essais sont en cours pour alimenter ce village. Idem pour les localités de Bouderbala et El Hakimia totalisant 2 500 âmes et celles de Zbarbar, Guerouma, et Maala avec un total de 15 000 âmes. S’agissant des villages d’Ouled Hadj Ali, Koura à El Hachimia, Cherraga dans la commune de Bouira et Mamoura, Dechmia et certaines autres localités sises au sud de la wilaya, l’alimentation se fera à la fin du mois de juillet, une fois les projets lancés parachevés. Abordant un autre volet, celui des ouvrages de stockage, le wali a noté que sur les projets de 33 barrages lancés pour une capacité de stockage de 26 500 m3, quinze, totalisant une capacité de stockage de 10 500 m3, ont été mis en service. Il s’agit de ceux d’El Adjiba, Bechloul, Ouled Bellil, Ouled Bouchia et Aïn Laloui, totalisant chacun 1 000 m3. Dix autres ouvrages totalisant une capacité de 9 500 m3 seront mis en service le 5 juillet. Selon Mouloud Chérifi, il est également prévu la mise en service de la station de traitement du barrage de Tilesdit dans la commune de Bechloul, après sa réfection au profit de 50.000 m3. Toutes ces opérations vont garantir l’alimentation en eau à 87 500 personnes. Par ailleurs, et dans le cadre de la sécurisation de l’alimentation de la ville de Bouira en eau potable, il a été décidé de raccorder les habitations de la population de cette commune au système des grands transferts du barrage Koudiat Acerdoune de Maala. Pour la quantité de 25 000 m3 assurée à la ville de Bouira à partir de Tilesdit, elle sera transférée vers les communes de la région est et sud de la wilaya. À signaler que des travaux de réhabilitation de la station de traitement de Tilesdit sont en cours, et un projet d’une nouvelle station est inscrit. Cela va porter les capacités de traitement du barrage à 100 000 m3/ jour. Des capacités qui vont servir à l’alimentation de 5 communes de l’Est de Bouira et six de la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Le premier magistrat de la wilaya a tenu, par ailleurs, à réaffirmer que le dossier de l’eau potable est une de ses priorités et celles des pouvoirs publics.

Djamel M.