257 enfants nécessiteux circoncis

L’EPH de M’Chedallah est l'une des institutions étatiques qui a enregistré le plus d'activités le long du mois du carême dernier, notamment des actions de solidarité, telles que les circoncisions collectives d’enfants issus de familles défavorisées. Un rituel exécuté en grand fanfare sur un air de fête continue. Aussi ce sont des enfants des six communes de la daïra de M'Chedallah et ceux d'El Adjiba, relevant administrativement de la daïra de Bechloul, au nombre de 110, inscrits sur les listes du service social de chacune des municipalités, qui ont été pris en charge. L’opération s’est effectuée selon un calendrier dressé par l'administration de l'hôpital. Ceci en parallèle à 147 autres dont les listes ont été confectionnées par les sections du Croissant rouge (CRA), réparties à travers ces communes. En outre, il y a ceux de Bechloul et ceux des listes présentées par l'association culturelle Ithren de Semmache, venus hors daïra et enfin une dizaine d'autres, entre fils de policiers et des fonctionnaires des institutions de la santé. La deuxième activité spéciale Ramadhan organisée par cet hôpital est celle de la collecte de sang qui a aussi drainé une importante foule. Une activité menée de nuit à trois reprises durant ce mois du carême. Cette action a permis à la banque de sang de collecter une centaine de poches de ce liquide. Dans la foulée, il a été aussi enregistré plusieurs visites rendues aux malades hospitalisés à l'EPH par diverses associations de bienfaisance à caractère social.

Oulaid Soualah