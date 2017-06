De longues files d’attente

Par DDK | Il ya 1 heure | 86 lecture(s)

Malgré le lancement du nouveau programme d’Algérie Poste en vue de moderniser ses prestations de services, il n’en demeure pas mois que les détenteurs de comptes CCP d’El-Adjiba, une commue située à 26 km à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, se plaignent depuis plus d’une année de l’ «attente pénible», qu’ils endurent à chaque opération de retrait ou de versement. De ce fait, ils prennent leur mal en patience, en attendant une intervention des services d’Algérie Poste, pour remédier à cette situation. «Le bureau de poste est toujours bondé de clients, même durant la journée de samedi. J’espère que les services d’Algérie Poste prendront en considération les difficultés que rencontrent ses clients», a confié Samir, un habitant du centre-ville d’El Adjiba. Au demeurent, il y a lieu de signaler que les détenteurs de cartes électroniques CCP ont, dans la logique des choses, l’avantage d’effectuer des retraits 7/7, puisque le bureau de poste est doté d’un distributeur automatique de billets de banques. Cependant, ce DAB ne déchiffre que les anciennes cartes d’Algérie poste. Les détenteurs des cartes Edahabia devront patienter le temps de l’activation de ces nouvelles cartes et la mise à jour des distributeurs, pour profiter de cette commodité. Au niveau des différents guichets, des petits appareils appelés TPE (transfert payement électronique) sont installés. Le privilège pour les clients détenteurs des anciennes cartes de retrait interbancaire (CIB), c’est qu’ils peuvent utiliser un simple formulaire à remplir et sans aucune limitation du montant, mais l’inconvénient est qu’ils restent soumis à une file interminable au même titre que ceux retirant par chèque. «La direction régionale d’Algérie poste a considérablement amélioré son réseau ces deux dernières années, mais n’est-il pas judicieux de compléter ces investissements, en mettant en service un plus grand nombre de DAB au niveau des communes à forte densité démographique, à l’instar d’El-Adjiba ?», s’interroge un retraité. Il importe de signaler que de nombreux nouveaux distributeurs DAB ont été installés au niveau des chefs-lieux communaux, comme c’est le cas à Aghbalou. Seulement, ils ne sont pas encore opérationnels. Une fois mis en service, ces DAB absorberont le flux des usagers et diminueront ainsi la pression sur les guichets des bureaux de poste.

Aziz C.