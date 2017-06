Une opposition bloque la mise en service du transformateur à Ighzer n’sed

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Des citoyens du quartier d’Ighzer n'sed à Tamourt Ouzemour, dans la commune de M'chedallah, font part d'une importante chute de tension sur leur ligne de distribution depuis plusieurs années. Une contrainte que la SDC a tenté d'éliminer par l'installation d'un transformateur pour renforcer l’énergie électrique au niveau de ce quartier. Malheureusement, le projet a été bloqué par l’opposition d’un citoyen, dont le terrain est survolé par la ligne de raccordement de moyenne tension survole, cela après que l'ouvrage (pilons, câbles et transformateur) a été réalisé. Une opposition qui dure depuis, malgré plusieurs requêtes adressées aux autorités concernées par les résidents de ce quartier composé de pas moins de 40 foyers, dont aucun équipement électroménager ne fonctionne à cause d'un courant électrique faible, cela au même titre que l'école primaire Moussi Amar, laquelle subit de plein fouet les mêmes retombées de cette chute de tension. Devant la persistance du citoyen dans son opposition, la SDC Bouira a fini par retirer le transformateur (l’année dernière). Nos interlocuteurs suggèrent le déplacement d'un pilon, pour contourner la parcelle de cet opposant. «Une proposition sur laquelle doivent se pencher les autorités locales pour mettre rapidement un terme au calvaire qu’ils vivent», estiment-ils, eux, qui se disent fortement pénalisés par cette chute de tension, car ne pouvant utiliser aucun des équipements des plus indispensables, tels que les frigidaires, les téléviseurs et les climatiseurs.

Oulaid Soualah