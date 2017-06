«S’il y a nécessité, il ouvrira en septembre»

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

La prochaine rentrée scolaire verra la réception d’un lycée, celui de Maâla, quatre groupes scolaires, dont un au chef-lieu de wilaya, et 22 salles de classe.

C’est du moins ce qu’a indiqué le directeur des équipements publics de la wilaya, la semaine dernière, lors de la présentation d’un exposé de la situation des projets du secteur de l’éducation. Revenant sur ces projets, le wali de Bouira a demandé de plus amples explications sur le degré d’avancement de ces chantiers et sur la possibilité de les réceptionner à la prochaine rentrée. Au sujet du projet du groupe scolaire en cours de réalisation au niveau du pôle urbain de la ville de Bouira, le wali a tenu à s’assurer de la mise en œuvre des orientations qu’il avait données récemment à l’occasion de sa visite sur le site. Il était, entre autres, question de la sécurisation du bloc pédagogique. Dans sa réponse, le directeur des équipements publics dira qu’une fiche technique a été établie et remise aux services de la daïra. Et à en croire le chef de daïra de Bouira, cette opération, d’un montant de deux millions de dinars, sera prise en charge dans le cadre du budget supplémentaire (BS) et les travaux seront lancés dans une quinzaine de jours. Reprenant la parole, le wali Chérifi a instruit le directeur de l’éducation d’étudier la possibilité d’ouvrir cet établissement à la prochaine rentrée. «S’il y a une tension au niveau de cette partie de la ville, on ouvrira cet établissement», a souligné le wali. Donc, cette école sera ouverte à la prochaine rentrée en fonction de la demande. Ce dernier a aussi instruit la directrice de l’urbanisme de coordonner les travaux de raccordement de cet établissement aux réseaux de l’électricité, gaz, AEP et assainissement. Par ailleurs, le directeur des équipements publics de la wilaya a indiqué que ce projet est inscrit dans le programme de 2014. Son montant s’élève à 35 millions de dinars. Selon lui, seulement les travaux concernant le bloc pédagogique ont été entrepris. Ceux concernant les VRD ne sont pas encore lancés.

D. M.