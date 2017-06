L’agence postale modernisée et son personnel renforcé

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

L’agence postale du chef-lieu de la commune d’Aghbalou a été entièrement modernisée et son personnel renforcé ces dernières semaines, au grand bonheur des dizaines d’usagers qui s’y rendent chaque jour. En effet, les locaux de l’agence ont été réaménagés et de nouveaux guichets, tous équipés de lecteurs de cartes magnétiques, ont été mis en place, ce qui permet le traitement de plusieurs demandes d’usagers en même temps. Il y a là un gain précieux de temps et aussi une gestion plus fluide du flux des usagers. Les effectifs, jadis très réduits, ont été aussi renforcés avec un personnel plus nombreux et surtout jeunes, dans l’optique de répondre à une demande de plus en plus forte. À rappeler qu’il y a quelques années, l’agence tournait avec un effectif réduit composé de trois agents lesquels arrivaient, tant bien que mal, à répondre à une forte demande. A l’entrée de l’agence, un distributeur automatique de billet (DAB) a été récemment installé et n’attend à présent que sa mise en service. L’installation de ce matériel moderne va absorber le flux des usagers détendeurs de la carte magnétique et diminuer, à coup sûr, la pression sur les agents préposés au guichet. Pour les clients de cette agence, fini donc les files d’attente devant l’unique guichet de retrait d’argent. Les locaux de l’agence ont été également relookés, et de nouveaux bancs flambant neufs ont été installés. L’autre satisfaction au niveau de cette agence à trait à la disponibilité en permanence des liquidités. À signaler que le souci du manque de billets s’est posé pendant plusieurs années au niveau de cette agence postale à cause d’un problème du convoyage de fonds. Cette situation contraignait, du coup, les usagers à se déplacer dans les communes limitrophes de Chorfa, M’Chedallah et Tazmalt, pour effectuer des retraits d’argent. État de fait qui excédait particulièrement les retraités, pour qui le déplacement était une vraie corvée. «Je suis agréablement surpris et surtout très content des changements qui ont été opérés au niveau de cette agence postale. Tous ces changements ont apporté, dans leur sillage, une nette amélioration des prestations de service», confie un usager. Il y a lieu de signaler que la direction d’Algérie Poste a lancé un vaste programme de modernisation de ses agences ces derniers mois, en vue d’améliorer les conditions d’accueil des usagers et de garantir de meilleures prestations de service. L’une des actions de ce plan a porté sur le renforcement des distributeurs de billets (DAB) aux quatre coins de la wilaya et en particulier aux chefs-lieux communaux.

D. M.