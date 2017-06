Des jeunes nettoient le grand carrefour

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

Le village Crête-Rouge dans la commune d’El-Adjiba, à 30 km à l’Est de Bouira, a vécu ces derniers jours sous le rythme des actions de volontariat et de bienfaisance, menées par de jeunes bénévoles. Ainsi, après la réussite de l’opération f’tour collectif, qui a rassemblé plus de trois-cent personnes à la veille de la nuit du destin (Leïlet El Qadr), une action de nettoyage du grand carrefour de ce même village a été menée la veille de l’Aïd par ces jeunes épris de leur cité. Pour ce faire, et juste après la rupture du jeûne, cette frange juvénile s’est mobilisée pour le nettoyage du grand espace utilisé comme marché des fruits et légumes. Munis de pelles, de sacs en plastique et autres outils, ces jeunes, assistés par d’autres volontaires ont, en un court laps de temps, changé le look de leur village. Les Fahem, Toufik, Aziz et autres n’ont pas lésiné sur les efforts, pour permettre à leurs concitoyens de vivre dans un endroit propre et sain. «Notre action entre dans le cadre de la protection de notre environnement. Les marchands ont l’habitude de laisser sur place les déchets provenant de leur marchandise, ce qui génère des odeurs nauséabondes et, avec le temps, la prolifération de rats et autres bêtes vectrices de beaucoup de maladies. Et c’est dans cette optique justement que nous nous sommes mobilisés afin de prévenir les villageois de tous ces dangers», indiquent ces jeunes bénévoles.

M. Smail.