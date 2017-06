Soins ophtalmologiques pour 200 villageois

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

L’association culturelle Timlilit du village Ilyiten, dans la commune de Saharidj, s’est distinguée par une fort louable action au profit des villageois, principalement ceux issus de couches défavorisées. Ainsi, les membres de cette association ont organisé, durant le week-end dernier et même durant les jours de la fête de l’Aïd, une campagne de soins ophtalmologiques. Pour ce faire, ils ont soumis leur proposition à un médecin spécialiste, lui aussi natif de ce même village, qui a donné son accord et un rendez-vous a été donc arrêté pour le week-end dernier. Muni de son matériel, Abdelmadjid Abbas, car c’est de lui qu’il s’agit, a entamé des visites de consultation vendredi dernier. Voyant l’engouement que suscite cette opération, le médecin a été contraint de travailler jusqu’à une heure tardive de la nuit, pendant une durée de trois jours durant laquelle plus de deux-cent patients ont été auscultés. Hamou. M et Moussa. A, respectivement président et vice-président de cette association diront : «D’abord, nous voulons témoigner toute notre gratitude à ce médecin qui a répondu favorablement à notre demande et qui a travaillé sans relâche pendant trois jours. Puis, nous voulons informer nos concitoyens que l’association Timlilit compte organiser, dans un avenir proche, d’autres actions ayant trait aux domaines médicaux, culturels et autres. Certes, pour cette première, nous devons tirer les enseignements quant à une meilleure organisation des autres activités, car on ne s’attendait pas vraiment à un tel engouement, mais tout compte fait, l’opération s’est déroulée dans de bonnes conditions. Encore une fois, un grand merci pour notre médecin qui ne compte pas s’arrêter là, puisque, des actions similaires auront lieu ultérieurement dans les autres villages d’El-Adjiba et de Bechloul.»

M. Smail.