Plusieurs tentatives d’effractions avortées

Par DDK | Il ya 1 heure | 162 lecture(s)

Les tentatives de vols par effraction sont devenues de plus en plus nombreuses ces derniers jours dans la localité d’Ighrem, relevant de la commune d’Ahnif. En effet, des commerçants, exerçant dans diverses filières dans cette bourgade, font part d'une bande de voleurs qui rode depuis quelques temps dans la localité, tentant de s’introduire par effraction dans les locaux commerciaux, situés en bordure de la RN5 traversant cette agglomération. Des tentatives tenues en échec par les gardiens de nuit qui usent de sirènes d'alarme et de puissants projecteurs et autres moyens de surveillance, pour dissuader ces délinquants de commettre leurs méfaits. Ces derniers ont, quand même, réussi à provoquer la panique parmi les propriétaires de magasins. L'un des commerçants exerçant dans la vente du matériel agricole, rencontré à Ighrem, dira qu'il a reçu "leur visite" au début de la semaine, mais leur tentative a été avortée grâce à la vigilance du gardien de nuit qui a actionné une sirène d'alarme en plus de se faufiler dehors par une porte dérobée, pour aller chercher des renforts parmi les ouvriers intervenant sur des plate-forme d’agglomérés, situées à quelque dizaines de mètres, pour repousser ces délinquants. L’on apprendra, par ailleurs, que durant la période du Ramadhan, une moto a été volée dans la ville voisine El Adjiba, chef-lieu de commune, à l’est de Bouira. Rappelons que les commerçants de M'Chedallah, notamment ceux de la nouvelle ville, ont vécu la même situation de panique au début de l'année après que plusieurs boutiques ont été volées. Dans la même commune de M'Chedallah, un camion châssis long a été dérobé de nuit à Raffour durant cette même période.

Oulaid Soualah