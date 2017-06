Des citoyens montent au créneau

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Une bonne partie de la ville de Raffour souffre de chutes drastiques du courant électrique, surtout depuis l'arrivée de la canicule avec des températures qui oscillent entre 38 et 42°C.

Une virée à l’intérieur des quartiers touchés par ces chutes de tension, en compagnie de plusieurs membres du collectif des représentants des citoyens de Raffour, a permis de constater qu'aucun des équipements électroménagers ne fonctionne dans plusieurs foyers, ce qui a fini par excéder les citoyens. En réaction à cette situation, ces derniers se sont longuement concertés en organisant un rassemblement dans la rue, pour débattre des actions à entreprendre pour mettre fin à ce ‘’calvaire’’. Sur place, plusieurs personnes âgées et des malades chroniques feront part de leurs souffrances quotidiennes, sachant que ni la climatisation, ni la ventilation ne fonctionne au même titre que les frigidaires, jusqu'aux ampoules domestiques qui ne donnent pas plus d'éclairage qu'une bougie. Ce qui suscite davantage la colère de ces citoyens est le fait que cette partie sud de Raffour, comme la partie nord, a bénéficié de plusieurs transformateurs destinés au renforcement du courant électrique, à l’image de celui installé au niveau du quartier 98 logements, à proximité de la ferme pilote et mis en service, d'après les membres du collectif, depuis le début de l'année, mais sans que ce quartier n’enregistre une quelconque amélioration dans le réseau électrique, au point où ils doutent de l'efficacité de cet ouvrage. Il est à noter que lors d’un passage sur les lieux, avant-hier en matinée, tous les lampadaires de l'éclairage public étaient allumés. «Un gaspillage inutile, sans parler de la facture salée qui doit parvenir à l’APC, alors que nos foyers ne disposent pas, ou pas assez, de cette énergie des plus indispensables de nos jours», tempête un résident des quartiers touchés par ces interruptions. L’on apprendra des membres du collectif qu’ils se sont déplacés vers l'agence locale de la SDC, sise au niveau de la ville de M’Chedallah, pour y déposer leur requête. Mais, ils n'ont pas pu rencontrer le responsable, n’étant pas sur les lieux. Les mêmes représentants ont lancé un ultimatum pour l’amélioration du courant électrique ‘’avant de passer à des actions de rues’’, menacent-ils. Par ailleurs, d'autres citoyens font part de la pénurie de l'eau potable qui dure depuis plusieurs jours au niveau de la localité. «Un cas sur lequel doivent se pencher en toute urgence les gestionnaires du secteur pour mettre un terme au calvaire que vit la population de cette localité, habitée par près de 13 000 âmes», dispose un villageois

O. S.